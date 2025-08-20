MCF Energy stellt ein Update zu den Bohrarbeiten an der Bohrung Kinsau-1A in Deutschland bereit

Vancouver, British Columbia – 20. August 2025 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) freut sich, ein Update zu den Arbeiten an der Bohrung Kinsau-1A in Lech (Deutschland) bereitzustellen.

Die RED-Bohranlage 202 hat die Bohrarbeiten zur Beseitigung der Schlamm- und Zementpfropfen in der 13 3/8-Zoll-Verrohrung der ursprünglichen Bohrung Kinsau-1, die im Jahr 1983 von Mobil niedergebracht wurde, abgeschlossen. Die Inspektion der Verrohrung und des Verbundzements erfolgte sowohl mit mechanischen als auch mit Fernerkundungsgeräten und ergab, dass sie sich in einem guten Zustand befinden. Die Dichtungsfähigkeit wurde durch Druckbeaufschlagung mit bis zu 61 bar (885 psi) getestet, wodurch die Druckfestigkeit und die Abdichtungsfähigkeit der Verrohrung in den oberflächennahen Zonen hinter der Verrohrung bestätigt wurden. Diese Verrohrung schützt die oberflächennahen Grundwasserressourcen in diesem Gebiet. An der Bohrstelle wurde ein versetzter Wasserbrunnen gebohrt, der überwacht wird, um sicherzustellen, dass diese wichtigen Wasserressourcen nicht beeinträchtigt werden.

Nach der Prüfung der Verrohrung und des Zements wurde eine Richtbohrvorrichtung eingesetzt, um in den freiliegenden Gesteinsabschnitt unterhalb der Verrohrung vorzudringen und die alte Bohrung auszubohren. Nach mehreren Tagen Bohrarbeiten brach der Bohrmeißel aus der alten Bohrung aus und begann mit der neuen Bohrung. Das Ziel dieser Bohrung ist die jurassische Kalksteinformation Purbeck, in der im Jahr 1983 in der ursprünglichen Bohrung Kinsau-1 von Mobil hohe Gasmengen getestet wurden.

James Hill, CEO von MCF Energy, sagte: „Ich freue mich, dass die Bohrarbeiten jetzt begonnen haben. Viele wissen nicht, dass Deutschland über bedeutende Ressourcen innerhalb seiner Grenzen verfügt, die Importe reduzieren, Geld im Land halten und Energiesicherheit sowie die umweltfreundlicheren Erdgasressourcen bieten können, die das Land nutzt und benötigt.“

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX–V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

Öl- und Gas-Hinweise

Abkürzungen:

Bcf Milliarden Kubikfuß Bcfe Milliarden Kubikfuß Erdgasäquivalent Bbl Barrel Boe Barrel Öläquivalent M Tausend MM Million MMbbls Millionen Barrel Öl MMBOE Millionen Barrel Öläquivalent MMcf Millionen Kubikfuß Erdgas Mcfe Tausend Kubikfuß Erdgasäquivalent MCFD Tausend Kubikfuß pro Tag MMCFD Millionen Kubikfuß pro Tag MMcfe/d Millionen Kubikfuß-Äquivalent pro Tag Tcf Billionen Kubikfuß km2 Quadratkilometer € Euro

Die MCF Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,050CAD auf TSX Venture (20. August 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.