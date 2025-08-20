    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vital Materials veröffentlicht Quantum Flux Photon Counting CT (PCCT) mit vollständiger vertikaler Integrationstechnologie

    Peking (ots/PRNewswire) - Vom 15. bis 17. August fand in Peking die 31.
    Internationale Ausstellung für medizinische Geräte und wissenschaftliche
    Konferenz (China-Hospeq 2025) statt. Vital Materials hat offiziell den VITA
    Genesis vorgestellt, Chinas ersten vollständig eigenentwickelten Photon Counting
    CT (PCCT)-Scanner. Damit hält die globale medizinische Bildgebungstechnologie
    Einzug in das Zeitalter der "Quantum Flux"-Sensorik und chinesische Innovationen
    in der Präzisionsdiagnostik und -therapie erhalten neuen Auftrieb.

    Die Photonenzähl-Detektoren (Photon Counting Detectors, PCD) als Kerntechnologie
    der PCCT unterscheiden sich erheblich von herkömmlichen
    Energieintegrationsdetektoren (Energy Integrating Detectors, EID). Herkömmliche
    CT-Scanner benötigen Röntgenphotonen, die zunächst in sichtbares Licht und
    anschließend in elektrische Signale umgewandelt werden müssen. Im Gegensatz dazu
    verwendet der PCCT-Detektor Halbleitermaterialien, in denen Röntgenphotonen
    Elektronen anregen und Elektron-Loch-Paare proportional zur Photonenenergie
    erzeugen. Ladungsträger aus den Paaren werden durch ein elektrisches Feld
    getrennt, um elektrische Impulse zu erzeugen. Anwendungsspezifische integrierte
    Schaltkreise (ASIC) kategorisieren diese Impulse nach Energiebereichen und
    ermöglichen so eine präzise Photonenzählung und Energieauflösung. Dieser
    Durchbruch liefert entscheidende technische Unterstützung für die
    Multi-Energie-Spektralbildgebung und verbessert damit den diagnostischen Wert
    der medizinischen Bildgebung erheblich.

    Derzeit werden in den PCCT-Detektoren hauptsächlich drei Materialien verwendet:
    Cadmium-Zink-Tellurid (CdZnTe oder CZT), Cadmium-Tellurid (CdTe) und tiefes
    Silizium. CZT entwickelt sich aufgrund seiner herausragenden
    Detektionsfähigkeiten zu einem Durchbruch für die medizinische
    Bildgebungstechnologie der nächsten Generation. Der Kernwert von VITA Genesis
    liegt nicht nur in der Verwendung einer Detektorlösung auf CZT-Basis, sondern
    vor allem in der Pionierarbeit bei der Beherrschung der vollständigen vertikalen
    Integrationstechnologie von PCCT. Dazu gehören die Reinigung und Verbindung von
    Metallen mit ultrahoher Reinheit, die Züchtung und Verarbeitung von
    Einkristallen, die Konstruktion und Entwicklung von Komponenten, die Integration
    von CT-Systemen und die Entwicklung von Bildgebungsalgorithmen, wodurch ein
    globales Paradigma im Bereich der PCCT geschaffen wird.

    mailto:yuman.wu@alltechmed.com

    Kontakt:

    yuman.wu@alltechmed.comFoto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2754196/Vital_Materials.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vital-materials-veroffentlicht-
    quantum-flux-photon-counting-ct-pcct-mit-vollstandiger-vertikaler-integrationste
    chnologie-302535010.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180605/6100973
    OTS: Vital Materials



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Vital Materials veröffentlicht Quantum Flux Photon Counting CT (PCCT) mit vollständiger vertikaler Integrationstechnologie Vom 15. bis 17. August fand in Peking die 31. Internationale Ausstellung für medizinische Geräte und wissenschaftliche Konferenz (China-Hospeq 2025) statt. Vital Materials hat offiziell den VITA Genesis vorgestellt, Chinas ersten vollständig …