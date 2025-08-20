Vital Materials veröffentlicht Quantum Flux Photon Counting CT (PCCT) mit vollständiger vertikaler Integrationstechnologie
Peking (ots/PRNewswire) - Vom 15. bis 17. August fand in Peking die 31.
Internationale Ausstellung für medizinische Geräte und wissenschaftliche
Konferenz (China-Hospeq 2025) statt. Vital Materials hat offiziell den VITA
Genesis vorgestellt, Chinas ersten vollständig eigenentwickelten Photon Counting
CT (PCCT)-Scanner. Damit hält die globale medizinische Bildgebungstechnologie
Einzug in das Zeitalter der "Quantum Flux"-Sensorik und chinesische Innovationen
in der Präzisionsdiagnostik und -therapie erhalten neuen Auftrieb.
Die Photonenzähl-Detektoren (Photon Counting Detectors, PCD) als Kerntechnologie
der PCCT unterscheiden sich erheblich von herkömmlichen
Energieintegrationsdetektoren (Energy Integrating Detectors, EID). Herkömmliche
CT-Scanner benötigen Röntgenphotonen, die zunächst in sichtbares Licht und
anschließend in elektrische Signale umgewandelt werden müssen. Im Gegensatz dazu
verwendet der PCCT-Detektor Halbleitermaterialien, in denen Röntgenphotonen
Elektronen anregen und Elektron-Loch-Paare proportional zur Photonenenergie
erzeugen. Ladungsträger aus den Paaren werden durch ein elektrisches Feld
getrennt, um elektrische Impulse zu erzeugen. Anwendungsspezifische integrierte
Schaltkreise (ASIC) kategorisieren diese Impulse nach Energiebereichen und
ermöglichen so eine präzise Photonenzählung und Energieauflösung. Dieser
Durchbruch liefert entscheidende technische Unterstützung für die
Multi-Energie-Spektralbildgebung und verbessert damit den diagnostischen Wert
der medizinischen Bildgebung erheblich.
Derzeit werden in den PCCT-Detektoren hauptsächlich drei Materialien verwendet:
Cadmium-Zink-Tellurid (CdZnTe oder CZT), Cadmium-Tellurid (CdTe) und tiefes
Silizium. CZT entwickelt sich aufgrund seiner herausragenden
Detektionsfähigkeiten zu einem Durchbruch für die medizinische
Bildgebungstechnologie der nächsten Generation. Der Kernwert von VITA Genesis
liegt nicht nur in der Verwendung einer Detektorlösung auf CZT-Basis, sondern
vor allem in der Pionierarbeit bei der Beherrschung der vollständigen vertikalen
Integrationstechnologie von PCCT. Dazu gehören die Reinigung und Verbindung von
Metallen mit ultrahoher Reinheit, die Züchtung und Verarbeitung von
Einkristallen, die Konstruktion und Entwicklung von Komponenten, die Integration
von CT-Systemen und die Entwicklung von Bildgebungsalgorithmen, wodurch ein
globales Paradigma im Bereich der PCCT geschaffen wird.
