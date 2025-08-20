Vital Materials veröffentlicht Quantum Flux Photon Counting CT (PCCT) mit vollständiger vertikaler Integrationstechnologie

Peking (ots/PRNewswire) - Vom 15. bis 17. August fand in Peking die 31.

Internationale Ausstellung für medizinische Geräte und wissenschaftliche

Konferenz (China-Hospeq 2025) statt. Vital Materials hat offiziell den VITA

Genesis vorgestellt, Chinas ersten vollständig eigenentwickelten Photon Counting

CT (PCCT)-Scanner. Damit hält die globale medizinische Bildgebungstechnologie

Einzug in das Zeitalter der "Quantum Flux"-Sensorik und chinesische Innovationen

in der Präzisionsdiagnostik und -therapie erhalten neuen Auftrieb.



Die Photonenzähl-Detektoren (Photon Counting Detectors, PCD) als Kerntechnologie

der PCCT unterscheiden sich erheblich von herkömmlichen

Energieintegrationsdetektoren (Energy Integrating Detectors, EID). Herkömmliche

CT-Scanner benötigen Röntgenphotonen, die zunächst in sichtbares Licht und

anschließend in elektrische Signale umgewandelt werden müssen. Im Gegensatz dazu

verwendet der PCCT-Detektor Halbleitermaterialien, in denen Röntgenphotonen

Elektronen anregen und Elektron-Loch-Paare proportional zur Photonenenergie

erzeugen. Ladungsträger aus den Paaren werden durch ein elektrisches Feld

getrennt, um elektrische Impulse zu erzeugen. Anwendungsspezifische integrierte

Schaltkreise (ASIC) kategorisieren diese Impulse nach Energiebereichen und

ermöglichen so eine präzise Photonenzählung und Energieauflösung. Dieser

Durchbruch liefert entscheidende technische Unterstützung für die

Multi-Energie-Spektralbildgebung und verbessert damit den diagnostischen Wert

der medizinischen Bildgebung erheblich.



Derzeit werden in den PCCT-Detektoren hauptsächlich drei Materialien verwendet:

Cadmium-Zink-Tellurid (CdZnTe oder CZT), Cadmium-Tellurid (CdTe) und tiefes

Silizium. CZT entwickelt sich aufgrund seiner herausragenden

Detektionsfähigkeiten zu einem Durchbruch für die medizinische

Bildgebungstechnologie der nächsten Generation. Der Kernwert von VITA Genesis

liegt nicht nur in der Verwendung einer Detektorlösung auf CZT-Basis, sondern

vor allem in der Pionierarbeit bei der Beherrschung der vollständigen vertikalen

Integrationstechnologie von PCCT. Dazu gehören die Reinigung und Verbindung von

Metallen mit ultrahoher Reinheit, die Züchtung und Verarbeitung von

Einkristallen, die Konstruktion und Entwicklung von Komponenten, die Integration

von CT-Systemen und die Entwicklung von Bildgebungsalgorithmen, wodurch ein

globales Paradigma im Bereich der PCCT geschaffen wird.



