DXC im PEAK Matrix Assessment 2025 Report der Everest Group als Leader im Bereich Custom Application Development Services ausgezeichnet

ASHBURN, Va., 21. August 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus der Fortune 500-Liste, wurde vom globalen Forschungsunternehmen Everest Group in seinem neuen Bericht „Custom Application Development Services PEAK Matrix Assessment 2025" als „Leader" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die Führungsrolle von DXC bei der Entwicklung differenzierter, skalierbarer und sicherer kundenspezifischer Anwendungen, die auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind.

Der Bericht hebt die Stärken von DXC hervor, die sich aus der Nutzung von GenAI-Plattformen ergeben, mit denen Softwareentwickler sichere KI-gestützte Ressourcen und Dienste erhalten, um die Softwareentwicklung zu beschleunigen.

Die Everest Group hob die Stärken von DXC bei der Nutzung von GenAI-Plattformen sowie bei Effizienz und Produktivität, der Identifizierung und Rekrutierung von Spitzenkräften mit entscheidendem Fachwissen und der Aufrechterhaltung hoher Lieferstandards hervor. Die GenAI-Plattform von DXC stattet Softwareentwickler mit einem Katalog leistungsstarker, regulierter und sicherer KI-gestützter Ressourcen und Dienste aus, darunter Codierungsassistenten, die die Softwareentwicklung beschleunigen, Komplexitäten vereinfachen und Betriebskosten senken.

„Bei DXC verwalten wir weltweit über 20.000 Anwendungen für Kunden und haben über 2 Milliarden Codezeilen transformiert. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre wichtigsten Anwendungen zu optimieren, zu modernisieren und zu beschleunigen, um so mehr Flexibilität und Wachstum zu erzielen", so Anand Srivastava, Global Service Line and Capability Lead für Custom Application Services bei DXC. „Unsere umfassende Branchenexpertise und KI-gestützte Innovationen liefern unseren Kunden messbare Ergebnisse, und wir fühlen uns geehrt, dass unsere Arbeit von der Everest Group anerkannt wurde."

Mit 2.000 Kunden in über 70 Ländern aus verschiedenen Branchen, darunter Transport, Einzelhandel, Telekommunikation und Energie, haben die intelligenten Automatisierungs- und datengesteuerten Systeme von DXC zu einer Beschleunigung der Anwendungsentwicklung um 25 % und einer Beschleunigung der Anwendungstests um 40 % für Kunden geführt.

„DXC Technology hat sich dank seiner starken internen Kompetenzen und seiner konsistenten Lieferleistung als führender Anbieter im Bereich der kundenspezifischen Anwendungsentwicklung etabliert", sagt Ankit Gupta, Vice President bei Everest Group. „Mit seinen KI-Plattformen beschleunigt das Unternehmen die Softwareentwicklung durch den Einsatz von GenAI-gesteuerter Automatisierung und steigert so die Produktivität und Effizienz erheblich. Kunden schätzen die Fähigkeit von DXC, erstklassige Talente zu identifizieren und einzubinden, sowie sein unermüdliches Engagement für hervorragende Leistungen. Diese Stärken haben dazu beigetragen, dass DXC in der PEAK Matrix-Bewertung 2025 der Everest Group als führender Anbieter von kundenspezifischen Anwendungsentwicklungsdiensten positioniert wurde."