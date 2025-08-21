Solardistributor OSW sichert sich 5,5 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung der globalen Expansion

SYDNEY, 21. August 2025 /PRNewswire/ -- OSW (One Stop Warehouse), Australiens führender Solargroßhändler und Distributor, hat sich eine strategische Finanzierung in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar von SparkEdge Capital gesichert, einer erstklassigen Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Shanghai, die sich auf den Energie- und Technologiesektor konzentriert.

Finanzierung soll die Expansion von OSW in den USA und die Einführung seiner Technologieplattform vorantreiben

Der Weg zur weltweiten Einführung von Solarenergie

Das 2013 gegründete Unternehmen OSW hat sich seit über einem Jahrzehnt als Marktführer im australischen Solarsektor etabliert und hält den Marktanteil seit sieben aufeinanderfolgenden Jahren. Auf internationaler Ebene hat das Unternehmen eine starke Präsenz in Europa aufgebaut, insbesondere in den Niederlanden und Polen, wo es in ausgewählten Regionen eine Marktdurchdringung von über 20 % erreicht hat.

Das neue Kapital wird die nächste Phase des internationalen Wachstums von OSW in wichtigen Solarmärkten wie den Vereinigten Staaten, Mexiko, Spanien und Rumänien vorantreiben. Die Finanzierung wird auch die Einführung der OSW-eigenen Technologieplattform GreenSketch beschleunigen, die alle Stufen der Wertschöpfungskette für saubere Energie digitalisiert und miteinander verbindet.

OSW-Gründer Anson Zhang erklärte: „Wir sind seit Jahren führend auf dem australischen Markt - diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein, da wir in neue Märkte expandieren und die zur Unterstützung der globalen Energiewende erforderliche Infrastruktur weiter ausbauen. OSW baut eine KI-gesteuerte Internetplattform für die dezentrale Energiewirtschaft auf – unsere Vision ist es, das ‚Amazon' der sauberen Energie zu werden und integrierte Lösungen zu liefern."

In diesem Jahr brachte OSW GreenSketch auf den Markt – eine Plattform, die den schnelleren Einsatz und die Einführung von Solaranlagen revolutionieren soll. Greensketch ist die weltweit erste End-to-End-Solarplanungsplattform, die eine Null-Kosten-Lösung bietet, indem sie Planung, Beschaffung, Subventionsanträge und Projektmanagement in einer kostenlosen Benutzeroberfläche integriert.

Unterstützung für die Zukunft der Solarenergie

„Wir wurden von OSWs einzigartiger Fähigkeit angezogen, intelligente Software mit tiefem Branchenwissen zu kombinieren", sagte Bin Wang, Partner bei SparkEdge Capital. „Tools wie GreenSketch setzen einen neuen Standard für die Bereitstellung von sauberer Energie – und wir glauben, dass OSW in der Lage ist, die nächste Welle der weltweiten Einführung von Solarenergie anzuführen."

Mit der Unterstützung von SparkEdge Capital konzentriert sich OSW auf die Integration von KI-gestützten Werkzeugen und Automatisierung in jeder Phase des Solarprozesses – von der Systemauslegung und Compliance bis hin zur Kreditwürdigkeitsprüfung und Kohlenstoffverfolgung. Strategische Partnerschaften in jeder Region werden den Einsatz vor Ort unterstützen und dazu beitragen, die saubere Energieinfrastruktur von OSW weltweit zu skalieren.

Für weitere Informationen über OSW besuchen Sie bitte die Website. Wer GreenSketch kennenlernen möchte, kann sich auf der Website anmelden und kostenlos mit der Planung beginnen.

