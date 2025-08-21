    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Stellenangebot in Sachsen-Anhalt trotz Wirtschaftsflaute stabil

    Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Arbeitsmarkt (ots) - Halle - Trotz wirtschaftlicher
    Flaute in Sachsen-Anhalt haben sich die Jobperspektiven überraschenderweise
    nicht deutlich verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2025 haben 18.134 Unternehmen
    149.524 Stellen ausgeschrieben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr nur ein
    leichter Rückgang von 0,5 Prozent. Das ergab eine exklusive Analyse des
    Personalmarktforschungsunternehmens Index Research aus Berlin für die in Halle
    erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnatstag-Ausgabe).

    Die Marktforscher werteten dafür die Stellenanzeigen in 196 Printmedien, 311
    Onlinebörsen, im Stellenportal der Bundesagentur für Arbeit und auf 880.000
    Firmenwebsites aus."Sehr positiv ist, dass zwischen Januar und Juni 2025 sogar
    mehr Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Sachsen-Anhalt Stellen
    ausgeschrieben haben als in den ersten sechs Monaten des letzten Jahres", sagte
    Index-Geschäftsführer Jürgen Grenz.

    Deutschlandweit gab es demnach von mehr als 474.000 Unternehmen etwa 5,65
    Millionen Stellenausschreibungen im ersten Halbjahr 2025 - ein Rückgang von zehn
    Prozent zum Vorjahreszeitraum.

    Der Arbeitsmarktexperte Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
    sagte dem Blatt: "Es gibt eben Branchen, die wachsen und mehr einstellen. Dazu
    gehören die Umweltbranche, Wasser- und Energieversorger sowie die öffentliche
    Verwaltung." Zudem gebe es in Sachsen-Anhalt einen stärkeren demografischen
    Effekt. Ältere Arbeitnehmer, die ausscheiden, müssten ersetzt werden. "Daher
    schreiben Unternehmen viele Stellen aus, auch wenn sie die Mitarbeiterzahl
    insgesamt nicht erhöhen", so Werner.

