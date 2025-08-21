Stellenangebot in Sachsen-Anhalt trotz Wirtschaftsflaute stabil

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Arbeitsmarkt (ots) - Halle - Trotz wirtschaftlicher

Flaute in Sachsen-Anhalt haben sich die Jobperspektiven überraschenderweise

nicht deutlich verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2025 haben 18.134 Unternehmen

149.524 Stellen ausgeschrieben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr nur ein

leichter Rückgang von 0,5 Prozent. Das ergab eine exklusive Analyse des

Personalmarktforschungsunternehmens Index Research aus Berlin für die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnatstag-Ausgabe).



Die Marktforscher werteten dafür die Stellenanzeigen in 196 Printmedien, 311

Onlinebörsen, im Stellenportal der Bundesagentur für Arbeit und auf 880.000

Firmenwebsites aus."Sehr positiv ist, dass zwischen Januar und Juni 2025 sogar

mehr Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Sachsen-Anhalt Stellen

ausgeschrieben haben als in den ersten sechs Monaten des letzten Jahres", sagte

Index-Geschäftsführer Jürgen Grenz.



Deutschlandweit gab es demnach von mehr als 474.000 Unternehmen etwa 5,65

Millionen Stellenausschreibungen im ersten Halbjahr 2025 - ein Rückgang von zehn

Prozent zum Vorjahreszeitraum.



Der Arbeitsmarktexperte Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

sagte dem Blatt: "Es gibt eben Branchen, die wachsen und mehr einstellen. Dazu

gehören die Umweltbranche, Wasser- und Energieversorger sowie die öffentliche

Verwaltung." Zudem gebe es in Sachsen-Anhalt einen stärkeren demografischen

Effekt. Ältere Arbeitnehmer, die ausscheiden, müssten ersetzt werden. "Daher

schreiben Unternehmen viele Stellen aus, auch wenn sie die Mitarbeiterzahl

insgesamt nicht erhöhen", so Werner.



