Stellenangebot in Sachsen-Anhalt trotz Wirtschaftsflaute stabil
Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Arbeitsmarkt (ots) - Halle - Trotz wirtschaftlicher
Flaute in Sachsen-Anhalt haben sich die Jobperspektiven überraschenderweise
nicht deutlich verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2025 haben 18.134 Unternehmen
149.524 Stellen ausgeschrieben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr nur ein
leichter Rückgang von 0,5 Prozent. Das ergab eine exklusive Analyse des
Personalmarktforschungsunternehmens Index Research aus Berlin für die in Halle
erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnatstag-Ausgabe).
Die Marktforscher werteten dafür die Stellenanzeigen in 196 Printmedien, 311
Onlinebörsen, im Stellenportal der Bundesagentur für Arbeit und auf 880.000
Firmenwebsites aus."Sehr positiv ist, dass zwischen Januar und Juni 2025 sogar
mehr Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Sachsen-Anhalt Stellen
ausgeschrieben haben als in den ersten sechs Monaten des letzten Jahres", sagte
Index-Geschäftsführer Jürgen Grenz.
Deutschlandweit gab es demnach von mehr als 474.000 Unternehmen etwa 5,65
Millionen Stellenausschreibungen im ersten Halbjahr 2025 - ein Rückgang von zehn
Prozent zum Vorjahreszeitraum.
Der Arbeitsmarktexperte Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
sagte dem Blatt: "Es gibt eben Branchen, die wachsen und mehr einstellen. Dazu
gehören die Umweltbranche, Wasser- und Energieversorger sowie die öffentliche
Verwaltung." Zudem gebe es in Sachsen-Anhalt einen stärkeren demografischen
Effekt. Ältere Arbeitnehmer, die ausscheiden, müssten ersetzt werden. "Daher
schreiben Unternehmen viele Stellen aus, auch wenn sie die Mitarbeiterzahl
insgesamt nicht erhöhen", so Werner.
