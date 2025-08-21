Russischer Luftangriff - Explosionen in Kiew und Lwiw

(In einer früheren Version des Artikels hieß es im 3. Absatz, vorletzter Satz. Als Nächstes ist ein Treffen von Trump und Selenskyj geplant, ....) richtig muss es heißen: Als Nächstes ist ein Treffen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Selenskyj geplant, ....)

KIEW (dpa-AFX) - Trotz der laufenden Friedensbemühungen lassen die russischen Angriffe auf die Ukraine nicht nach. In der Nacht sei eine Reihe von Kampfdrohnen und Raketen in Richtung ukrainischer Städte gefeuert worden, schrieb das Portal "The Kyiv Independent". Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zu hören.