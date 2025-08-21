    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Augsburger Allgemeine' zu Friedrich Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanzler wird an wirtschaftlicher Lage gemessen.
    • Sympathiewerte und Außenpolitik sind irrelevant.
    • Merz kann keinen wirtschaftlichen Aufschwung vorweisen.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Friedrich Merz:

    "Über Wohl und Wehe eines Kanzlers entscheiden nicht dessen Sympathiewerte und die außenpolitische Großwetterlage. Gemessen wird er (oder sie) vor allem an der wirtschaftlichen Lage des Landes. Floriert die Wirtschaft? Sind die Arbeitsplätze sicher, die Steuern nicht zu hoch und die Renten halbwegs auskömmlich? Anders als Gerhard Schröder, der den beginnenden Aufschwung im Sommer 1998 bereits vor seiner Wahl frech als Ausdruck der Hoffnung auf einen Regierungswechsel für sich reklamierte, kann Friedrich Merz einen solchen Effekt nicht für sich in Anspruch nehmen. In den etwas mehr als drei Monaten, die er jetzt regiert, ist die deutsche Wirtschaft nicht vom Fleck gekommen."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
