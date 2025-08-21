    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Die Glocke' zu Krise der Gastronomie

    Für Sie zusammengefasst
    • Steigende Preise schrecken Gäste ab, Lokale bleiben leer.
    • Insolvenzen und Schließungen verschärfen die Krise.
    • Kreative Konzepte nötig, um Gäste zurückzugewinnen.

    OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Krise der Gastronomie:

    "Die ganze Problematik gleicht einem Teufelskreis: Steigende Preise schrecken Gäste ab, leere Lokale wirken wenig einladend, die Gefahr von Insolvenzen steigt, Schließungen machen Orte unattraktiver und nehmen Lebensqualität. Um diesem Dilemma zu entkommen, bedarf es eines ausgeklügelten Rezepts. Mögliche Zutaten: Gastronomen brauchen mehr denn je kreative Konzepte, um Gäste anzuziehen. Und jeder Einzelne sollte sich fragen, ob es sich beim Gastgewerbe nicht um einen Wirtschaftszweig handelt, den es zu unterstützen lohnt."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Die Glocke' zu Krise der Gastronomie "Die Glocke" zu Krise der Gastronomie: "Die ganze Problematik gleicht einem Teufelskreis: Steigende Preise schrecken Gäste ab, leere Lokale wirken wenig einladend, die Gefahr von Insolvenzen steigt, Schließungen machen Orte unattraktiver und …