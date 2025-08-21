    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

    • Klöckner muss für Parlamentsrechte eintreten.
    • Zu viel Einfluss auf aktuelle politische Themen.
    • AfD-Fraktion nicht das Parlamentsgeschehen dominieren.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner:

    "Eine Bundestagspräsidentin muss immer dann heftig protestieren, wenn es um die Rechte des Parlaments und seiner Abgeordneten geht oder um die politische Kultur im Hohen Hause. Aber Julia Klöckner mischt sich viel zu sehr ins aktuelle Geschehen ein - mit dem großen Risiko, als parteiisch wahrgenommen zu werden ... Nun sollte sie sich ihrer hochgradig herausfordernden Kernaufgabe widmen und dafür sorgen, dass die stark gewachsene AfD-Fraktion mit ihren Pöbeleien nicht das Parlamentsgeschehen dominiert."/yyzz/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
