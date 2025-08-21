Wadephul in Indonesien - Wirtschaft und Soziales im Zentrum

JAKARTA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt mit einem sozialen und einem wirtschaftlichen Schwerpunkt seine erste längere Asienreise im Amt fort. Der CDU-Politiker will an diesem Donnerstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta gemeinsam mit Gesundheitsminister Budi Gundai Sadikin die Staatliche Fachhochschule für Gesundheitsberufe besuchen. Angesichts des Pflegekräftemangels hat Deutschland Interesse, in diesem Bereich Fachkräfte auch aus Indonesien anzuwerben.

Die Bundesregierung sieht großes Potenzial für Fachkräftegewinnung aus Indonesien, zumal die Hälfe der Bevölkerung jünger als 30 Jahre alt ist. Wadephul will an der Fachhochschule mit den Auszubildenden ins Gespräch kommen und sich ein Bild etwa davon machen, wie sie sich künftige Berufspläne in Deutschland vorstellen. Bisher bewegt sich hier die Fachkräftemigration mit rund 1.000 Visa pro Jahr auf niedrigem Niveau.