Deep Sky Alpha nimmt den Betrieb von Nordamerikas erstem CO?-Lager mittels Direct Air Capture auf

Deep Sky Alpha befindet sich in einem 5 Hektar großen Gelände in einemIndustriepark in Innisfail, Alberta, und schaffte es vom Spatenstich bis zurBetriebsaufnahme in nur 12 Monaten, was den schnellen Aufbau einerKlima-Infrastruktur demonstriert. Die Anlage vereint mehrereDirect-Air-Capture-Technologien (DAC) und ermöglicht so Skalierbarkeit,Schnelligkeit sowie Innovation. Alpha ermöglicht den realen Betrieb sowie dieOptimierung mehrerer Technologien unter identischen Bedingungen und beschleunigtso den Weg der Industrie zu einer kosteneffizienten, skalierbarenKohlenstoffentfernung."Dies ist ein entscheidender Moment, nicht nur für Deep Sky, sondern auch fürdie globale Kohlenstoffentnahmeindustrie", sagte Alex Petre, Geschäftsführer vonDeep Sky. "In nur einem Jahr sind wir vom ersten Spatenstich dazu übergegangen,Kohlenstoff aus dem Himmel zu ziehen und für immer unter der Erde zu halten.Unternehmen auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach qualitativ hochwertigen,langlebigen Kohlenstoffentfernungen, um ihre CO?-Fußabdrücke auszugleichen. MitDeep Sky Alpha beweisen wir, dass es nicht nur möglich ist, sondern auch schonda ist."Mit diesem Meilenstein ist Deep Sky Alpha die erste DAC-Anlage in Nordamerika,die unterirdisch CO? einlagert. Das bei Deep Sky Alpha entnommene CO? wirddauerhaft unterirdisch in tiefen geologischen Formationen, den so genanntensalinen Aquiferen, die in Alberta reichlich vorhanden sind, eingelagert, was eszu einer wichtigen Lösung für schwer zu vermeidende Emissionen undNetto-Null-Verpflichtungen macht.