    Deep Sky Alpha nimmt den Betrieb von Nordamerikas erstem CO?-Lager mittels Direct Air Capture auf

    Innisfail, Ab (ots/PRNewswire) - Ein Jahr nach dem ersten Spatenstich erreicht
    Deep Sky einen globalen Meilenstein bei der Kohlenstoffentfernung

    Deep Sky (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4492164-1&h=331566346&u=https%3A%2
    F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4492164-1%26h%3D1523290726%26u
    %3Dhttp%253A%252F%252Fwww.deepskyclimate.com%252F%26a%3DDeep%2BSky&a=Deep+Sky) ,
    Kanadas führender Projektentwickler im Bereich der Kohlenstoffentfernung, gab
    heute bekannt, dass Deep Sky Alpha (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4492164-
    1&h=2296298032&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D449
    2164-1%26h%3D1139156633%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.deepskyclimate.com%252Falp
    ha%26a%3DDeep%2BSky%2BAlpha&a=Deep+Sky+Alpha) offiziell in Betrieb genommen
    wurde, was den erfolgreichen Beginn der Kohlenstoffentfernung und die allererste
    Einlagerung von CO?, das direkt aus der Atmosphäre entnommen wurde, in
    Nordamerika markiert.

    Deep Sky Alpha befindet sich in einem 5 Hektar großen Gelände in einem
    Industriepark in Innisfail, Alberta, und schaffte es vom Spatenstich bis zur
    Betriebsaufnahme in nur 12 Monaten, was den schnellen Aufbau einer
    Klima-Infrastruktur demonstriert. Die Anlage vereint mehrere
    Direct-Air-Capture-Technologien (DAC) und ermöglicht so Skalierbarkeit,
    Schnelligkeit sowie Innovation. Alpha ermöglicht den realen Betrieb sowie die
    Optimierung mehrerer Technologien unter identischen Bedingungen und beschleunigt
    so den Weg der Industrie zu einer kosteneffizienten, skalierbaren
    Kohlenstoffentfernung.

    "Dies ist ein entscheidender Moment, nicht nur für Deep Sky, sondern auch für
    die globale Kohlenstoffentnahmeindustrie", sagte Alex Petre, Geschäftsführer von
    Deep Sky. "In nur einem Jahr sind wir vom ersten Spatenstich dazu übergegangen,
    Kohlenstoff aus dem Himmel zu ziehen und für immer unter der Erde zu halten.
    Unternehmen auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach qualitativ hochwertigen,
    langlebigen Kohlenstoffentfernungen, um ihre CO?-Fußabdrücke auszugleichen. Mit
    Deep Sky Alpha beweisen wir, dass es nicht nur möglich ist, sondern auch schon
    da ist."

    Mit diesem Meilenstein ist Deep Sky Alpha die erste DAC-Anlage in Nordamerika,
    die unterirdisch CO? einlagert. Das bei Deep Sky Alpha entnommene CO? wird
    dauerhaft unterirdisch in tiefen geologischen Formationen, den so genannten
    salinen Aquiferen, die in Alberta reichlich vorhanden sind, eingelagert, was es
    zu einer wichtigen Lösung für schwer zu vermeidende Emissionen und
    Netto-Null-Verpflichtungen macht.
