Geschichte geschrieben
Deep Sky Alpha nimmt den Betrieb von Nordamerikas erstem CO?-Lager mittels Direct Air Capture auf
Innisfail, Ab (ots/PRNewswire) - Ein Jahr nach dem ersten Spatenstich erreicht
Deep Sky einen globalen Meilenstein bei der Kohlenstoffentfernung
Deep Sky
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4492164-1%26h%3D1523290726%26u
%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.deepskyclimate.com%252F%26a%3DDeep%2BSky&a=Deep+Sky) ,
Kanadas führender Projektentwickler im Bereich der Kohlenstoffentfernung, gab
heute bekannt, dass Deep Sky Alpha
1&h=2296298032&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D449
2164-1%26h%3D1139156633%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.deepskyclimate.com%252Falp
ha%26a%3DDeep%2BSky%2BAlpha&a=Deep+Sky+Alpha) offiziell in Betrieb genommen
wurde, was den erfolgreichen Beginn der Kohlenstoffentfernung und die allererste
Einlagerung von CO?, das direkt aus der Atmosphäre entnommen wurde, in
Nordamerika markiert.
Deep Sky
heute bekannt, dass Deep Sky Alpha
Deep Sky Alpha befindet sich in einem 5 Hektar großen Gelände in einem
Industriepark in Innisfail, Alberta, und schaffte es vom Spatenstich bis zur
Betriebsaufnahme in nur 12 Monaten, was den schnellen Aufbau einer
Klima-Infrastruktur demonstriert. Die Anlage vereint mehrere
Direct-Air-Capture-Technologien (DAC) und ermöglicht so Skalierbarkeit,
Schnelligkeit sowie Innovation. Alpha ermöglicht den realen Betrieb sowie die
Optimierung mehrerer Technologien unter identischen Bedingungen und beschleunigt
so den Weg der Industrie zu einer kosteneffizienten, skalierbaren
Kohlenstoffentfernung.
"Dies ist ein entscheidender Moment, nicht nur für Deep Sky, sondern auch für
die globale Kohlenstoffentnahmeindustrie", sagte Alex Petre, Geschäftsführer von
Deep Sky. "In nur einem Jahr sind wir vom ersten Spatenstich dazu übergegangen,
Kohlenstoff aus dem Himmel zu ziehen und für immer unter der Erde zu halten.
Unternehmen auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach qualitativ hochwertigen,
langlebigen Kohlenstoffentfernungen, um ihre CO?-Fußabdrücke auszugleichen. Mit
Deep Sky Alpha beweisen wir, dass es nicht nur möglich ist, sondern auch schon
da ist."
Mit diesem Meilenstein ist Deep Sky Alpha die erste DAC-Anlage in Nordamerika,
die unterirdisch CO? einlagert. Das bei Deep Sky Alpha entnommene CO? wird
dauerhaft unterirdisch in tiefen geologischen Formationen, den so genannten
salinen Aquiferen, die in Alberta reichlich vorhanden sind, eingelagert, was es
zu einer wichtigen Lösung für schwer zu vermeidende Emissionen und
Netto-Null-Verpflichtungen macht.
