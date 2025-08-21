DAX-FLASH
Stabilisierung erwartet - weiter kein klarer Trend
- Dax ohne klaren Trend, leichte Erholung erwartet.
- Aktueller Stand: 24.313 Punkte, +0,1 Prozent.
- Nasdaq 100 Verluste eingedämmt, positive Tendenz.
(Wochentag ergänzt: Donnerstag)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt in der laufenden Woche ohne klaren Trend. Nach den Verlusten am Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit 24.313 Punkten wieder gut 0,1 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag. Damit kommt der Dax auch wieder etwas auf sein Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten zu. Die US-Technologiewerte haben ihre Korrektur im US-Handel tags zuvor zwar ausgeweitet. Der Nasdaq 100 dämmte seine Verluste allerdings im Handelsverlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende./ag/zb/jha/
Tageshoch laut Parkettkamera 306,47.
Warum machst du den Lesern hier ständig etwas vor.
Deine Lügen sind einfach unerträglich.
Der Dax hat also nicht an der 320 abgedreht.
Sondern weit vorher. 😜