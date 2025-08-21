Jackson Hole und Fed-Protokolle: Kommt die Zinssenkung im September?

Kaum zwei Tage nach der Sitzung schienen sich die Sorgen der beiden Abweichler zunächst zu bestätigen: Der Arbeitsmarktbericht für Juli fiel schwach aus, die Arbeitslosenquote stieg und die Erwerbsquote sank auf den niedrigsten Stand seit Ende 2022. Zudem wurden die Vormonatswerte spürbar nach unten revidiert, wodurch das Bild eines robusten Jobmarkts ins Wanken geriet. In der Folge entließ US-Präsident Donald Trump die Chefin der Arbeitsmarktstatistikbehörde.

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwochabend die Mitschrift ihrer Sitzung vom 29./30. Juli veröffentlicht. Die Protokolle zeigen ein klares Bild: Fast alle Notenbanker wollten den Leitzins im Korridor von 4,25 bis 4,50 Prozent unverändert lassen. Nur Vizechefin Michelle Bowman und Gouverneur Christopher Waller plädierten für eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte, um einer weiteren Abkühlung am Arbeitsmarkt vorzubeugen. Es war das erste Mal seit 1993, dass mehr als ein Fed-Gouverneur gegen einen Zinsbeschluss stimmte.

Seither überwogen jedoch Signale, die eine vorsichtige Fed bestärken. Die Kerninflation zog im Juli stärker an als erwartet und auch die Erzeugerpreise legten überraschend deutlich zu. Im Protokoll spiegelt sich die Debatte wider, ob Trumps Zollpolitik die Teuerung zusätzlich anheizt – ein Punkt, der im September erneut Gewicht haben dürfte. Mehrere Währungshüter betonten zudem, dass das aktuelle Zinsniveau womöglich nicht weit über dem neutralen Bereich liegt, in dem die Wirtschaft weder beschleunigt noch gebremst wird.



Notenbanker Symposium in Jackson Hole

Das Thema an der Börse bleibt am Donnerstag und Freitag das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole. Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, erklärt: "Die Blicke der Börsianer sind ab heute nach Wyoming gerichtet." Und weiter: "In Jackson Hole beginnt das jährliche Notenbanker-Symposium. Highlight des Symposiums ist ganz klar die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell. Darauf müssen Anlegerinnen und Anleger allerdings noch bis morgen Nachmittag warten. Viele erhoffen sich konkrete Hinweise auf eine Zinssenkung im September."

Die Terminmärkte erwarten mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 85 Prozent eine Senkung am 17. September. Gleichzeitig sendet die Datenlage widersprüchliche Signale. So kühlt der US-Arbeitsmarkt ab, während die Inflation bei 2,7 Prozent und die Kernrate bei 3,1 Prozent liegt. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle erhöhen das Risiko zusätzlichen Preisdrucks. Powell vermeidet daher eine Vorfestlegung und hält weniger oder spätere Senkungen offen.

Ein weiteres wichtiges Thema in Jackson Hole wird die Unabhängigkeit der Fed sein. Trump und Finanzminister Steven Mnuchin erhöhen den politischen Druck und drängen auf starke Lockerungen. Powell erhält jedoch Rückendeckung von US-Bankchefs und europäischen Notenbankern. Im September nimmt Trumps Wirtschaftsberater Stephen Miran erstmals am Zinsentscheid teil. Er gilt als Befürworter schneller Senkungen. Nach zwei Gegenstimmen im Juli könnten zusätzliche Abweichler die Märkte verunsichern. Parallel dazu läuft die Suche nach Powells Nachfolger, bei der mehrere Kandidaten eine lockerungsfreundliche Linie vertreten.

Darüber hinaus arbeitet die Fed an einer Anpassung ihres geldpolitischen Rahmens. Beobachter erwarten, dass die Fed ein Überschießen des Zwei-Prozent-Ziels weniger tolerieren wird. Zudem dürfte die Notenbank Angebotsschocks stärker berücksichtigen und ihr duales Mandat strenger austarieren. Die EZB hat ihre Strategie bereits geschärft und ihr Inflationsziel erreicht.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



