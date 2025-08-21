    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)
    UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 8,00 auf 5,90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Vogel kappte in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung generell die Schätzungen für die Marktanteile der Onlineapotheken - und für die Schweizer im Besonderen. Er sieht zunächst kaum Potenzial für Margen und Barmittelzuflüsse./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 7,408EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sebastian Vogel
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 5,90
    Kursziel alt: 8,00
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



