UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 92 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla ist laut einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar generell etwas optimistischer hinsichtlich der organischen Gewinnaussichten des Spirituosenkonzerns als der Markt. Aspekte wie Wechselkursentwicklungen und Finanzierungskosten überschatteten dies aber./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 103,1EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was einem Rückgang von -2,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer