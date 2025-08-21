    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard
    UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 92 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla ist laut einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar generell etwas optimistischer hinsichtlich der organischen Gewinnaussichten des Spirituosenkonzerns als der Markt. Aspekte wie Wechselkursentwicklungen und Finanzierungskosten überschatteten dies aber./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 103,1EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sanjeet Aujla
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 92
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


