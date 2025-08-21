UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin sei im Juli gesunken und habe damit die im Juni erzielte, erste Verbesserung seit Jahresbeginn wieder komplett abgegeben, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Für die Anlegerstimmung sei dies nicht gerade hilfreich. Allerdings zögen die Konsumausgaben der Koreaner mit dem Gutschein-Programm der Regierung zuletzt an, was Baemin eine Rückkehr auf den Wachstumsweg erleichtere./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 12:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 23,88EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



