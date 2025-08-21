Multitude AG: Starkes Gewinnwachstum und Optimismus für 2025
Multitude AG glänzt mit starkem Wachstum und ehrgeizigen Plänen für die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Multitude AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 3,5 % auf 133,4 Mio. EUR und einen Nettogewinn von 14,2 Mio. EUR, was einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Forderungen gegenüber Kunden aus Krediten stiegen um 22,2 % auf 852,1 Mio. EUR, während die Wertminderungen auf Kundenforderungen um 18,6 % auf 42,4 Mio. EUR sanken.
- Die Bilanzsumme erhöhte sich um 13,8 % auf 1.250,9 Mio. EUR, hauptsächlich durch die Expansion des Kreditportfolios um 10,8 %.
- Der Geschäftsbereich Wholesale Banking erzielte ein Umsatzwachstum von 85,8 % auf 9,6 Mio. EUR und ein positives Ergebnis vor Steuern von 0,4 Mio. EUR.
- Multitude plant, seine Ergebnisprognose für den Nettogewinn 2025 auf 24 bis 26 Mio. EUR zu erhöhen und setzt auf organisches Wachstum, Partnerschaften und M&A-Aktivitäten.
- Neue Produktangebote, wie Kreditkarten in Deutschland und Buy-Now-Pay-Later-Produkte in Finnland und Schweden, sollen zusätzliches Wachstum generieren.
Der nächste wichtige Termin, Multitude Capital Oyj: Halbjahresbericht H1 2025, bei Multitude ist am 21.08.2025.
