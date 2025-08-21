SBO: Stark im schwierigen Markt mit zweistelliger EBIT-Marge!
SBO AG trotzt dem schwierigen Marktumfeld mit einer starken EBIT-Marge und strategischen Akquisitionen, während sie sich auf zukunftsorientierte Geschäftsfelder konzentriert.
- SBO AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 trotz eines herausfordernden Marktumfelds eine zweistellige EBIT-Marge von 11,3%.
- Der Umsatz von SBO betrug MEUR 253,6, wobei ein Rückgang in der Precision Technology-Division (-31,2%) durch eine positive Entwicklung in der Energy Equipment-Division (+11,0%) teilweise kompensiert wurde.
- Das Unternehmen erwarb 3T Additive Manufacturing Ltd., um seine Position im 3D-Metalldruck zu stärken, und schloss die Umfirmierung zu SBO AG ab.
- Der Auftragseingang und der Auftragsbestand zeigten eine gesunkene Investitionstätigkeit der Kunden, mit einem Auftragseingang von MEUR 216,9 und einem Auftragsbestand von MEUR 103,3.
- Die liquiden Mittel sanken auf MEUR 278,9, beeinflusst durch Dividendenzahlungen und negative Wechselkurseffekte, während die Nettoverschuldung auf MEUR 82,3 stieg.
- SBO erwartet im zweiten Halbjahr eine verhaltene Nachfrage in der Precision Technology-Division, setzt jedoch auf Kostensenkungen und den Ausbau zukunftsorientierter Geschäftsfelder wie Additive Manufacturing.
