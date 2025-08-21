Swiss Prime Site: Erfolgreiches H1 2025 dank kluger Strategie
Das Unternehmen verzeichnet beeindruckende Erfolge mit einem FFO I Anstieg und einem wachsenden Immobilienvermögen, während strategische Maßnahmen und eine optimistische Zukunftsprognose den Weg für weiteres Wachstum ebnen.
Foto: adobe.stock.com
- Anstieg des zahlungswirksamen Ergebnisses (FFO I) pro Aktie um 3.4% auf CHF 2.10.
- Wachstum des gesamten gemanagten Immobilienvermögens auf CHF 27.0 Mrd., mit CHF 13.3 Mrd. im eigenen Portfolio und CHF 13.7 Mrd. im Asset Management.
- Kapitalerhöhung von CHF 300 Mio. für profitables Wachstum, mit ersten Akquisitionen und Emissionen im Asset Management im Umfang von CHF 540 Mio.
- Mieterträge auf EPRA like-for-like Basis um 2.2% gestiegen, absolut jedoch aufgrund von Bauprojekten und Verkäufen um 2.8% gesunken.
- Asset Management verzeichnete einen Umsatzsprung von 41% auf CHF 38.0 Mio. durch Neuemissionen und Synergien.
- Bestätigung der optimistischen Guidance für das Geschäftsjahr 2025, mit einem erwarteten Rückgang der Leerstandsquote auf unter 3.8% und einem FFO I pro Aktie am oberen Ende der prognostizierten Spanne von CHF 4.10 bis 4.15.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Prime Site ist am 21.08.2025.
+2,44 %
+2,91 %
-0,08 %
-0,40 %
+29,65 %
+36,55 %
+54,94 %
+79,22 %
ISIN:CH0008038389WKN:927016
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte