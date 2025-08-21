Raytron ist mit bahnbrechender Infrarot-Wärmebildtechnologie führend auf dem Weg zur CO2-Neutralität
Yantai, China (ots/PRNewswire) - Von Gletscherschmelze und steigendem
Meeresspiegel bis hin zu immer extremeren Wetterereignissen - der Klimawandel
wird durch steigende CO?-Emissionen verursacht. Um den Ausstoß von
Treibhausgasen (THG) zu reduzieren, entwickelt sich die
Infrarot-Wärmebildtechnik zu einer praktischen Innovation, die unsichtbare
Wärmeverluste und betriebliche Ineffizienzen sichtbar macht. Vor diesem
Hintergrund hat Raytron hochempfindliche Infrarot-Wärmebildkameras auf den Markt
gebracht, um Kosten zu senken, die Sicherheit zu erhöhen und den Übergang zu
einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen Zukunft zu beschleunigen.
Wie kann die Infrarot-Wärmebildtechnik kostspielige Stromausfälle verhindern?
Wie kann die Infrarot-Wärmebildtechnik kostspielige Stromausfälle verhindern?
ungeplante Ausfälle und katastrophale Zwischenfälle. Die fortschrittlichen
Infrarot-Wärmebildkameras von Raytron mit einem NETD-Wert von nur 30 mK und
einem 12-Mum-Infrarotdetektor liefern hochauflösende Wärmebilder, die Hotspots
und versteckte Fehler genau lokalisieren. Durch die frühzeitige Erkennung können
Ingenieure Schaltkreise neu konstruieren und gezielte Reparaturen planen,
wodurch plötzliche Ausfälle vermieden und die Energieeffizienz gesteigert
werden.
Wie kann die Wärmebildtechnik für die vorbeugende Wartung Risiken in Umgebungen
mit extrem hohen Temperaturen reduzieren?
In Kesseln, Drehrohröfen oder Stahlschmelzöfen versagen herkömmliche Sensoren
und eine manuelle Inspektion ist unmöglich. Die Hochtemperatur-Wärmebildkameras
von Raytron ermöglichen berührungslose Temperaturmessungen bis zu 1.000 °C und
erkennen automatisch erste Anzeichen von Verschleiß an Auskleidungen, wie z. B.
Ausdünnungen, Risse, Ausbuchtungen und Ablösungen. Durch die frühzeitige Warnung
der Bediener vor eskalierenden Störungen tragen die Wärmebildlösungen von
Raytron dazu bei, plötzliche Explosionen zu verhindern, wodurch die Sicherheit
des Personals erhöht und Emissionsspitzen reduziert werden.
Warum ist die Infrarot-Wärmebildtechnik für die Gebäudediagnose und
CO?-Reduzierung so wichtig?
Den globalen Klimadaten zufolge sind Gebäude die zweitgrößte Emissionsquelle der
Welt: Auf Wohngebäude entfallen 10,9 % und auf Gewerbegebäude 6,6 % des
weltweiten CO?-Ausstoßes. Die Vermeidung von Energieverlusten ist daher von
entscheidender Bedeutung. Die Infrarotkameras von Raytron für die
Gebäudediagnostik können große Gebäudeflächen in Sekundenschnelle scannen und so
Isolationslücken, Dachdefekte und undichte Stellen an Fenstern oder Türen
aufdecken. Sie erkennen auch Wärmeverluste durch beschädigte Rohre, Dampflecks
und ineffiziente HLK-Systeme. Diese Erkenntnisse ermöglichen eine gezielte
Nachrüstung, wodurch die Treibhausgasemissionen sowohl von neuen als auch von
älteren Gebäuden erheblich reduziert werden können.
Raytrons Vision für eine Netto-Null-Zukunft
Raytron ist ein weltweit führender Anbieter von Wärmebildtechnologien für die
Überwachung von Stromnetzen und die Steuerung industrieller Prozesse, die
Wartung von Photovoltaikanlagen und die Gebäudediagnostik. Indem Raytron
unsichtbare Wärmeverluste sichtbar macht, hilft es Unternehmen, effizienter und
verantwortungsbewusster zu arbeiten. Mit seinem Engagement für Innovation treibt
Raytron die Entwicklung der Wärmebildtechnik als Eckpfeiler zur Erreichung der
Klimaneutralität weiter voran.
Für weitere Informationen E-Mail: mailto:sales@raytrontek.com
Website: https://en.raytrontek.com/
LinkedIn: Raytron Technology Co. Ltd.
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/raytron-
ist-mit-bahnbrechender-infrarot-warmebildtechnologie-fuhrend-auf-dem-weg-zur-co2
-neutralitat-302535270.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180457/6100994
OTS: Raytron Technology Co., Ltd.
