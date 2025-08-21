Raytron ist mit bahnbrechender Infrarot-Wärmebildtechnologie führend auf dem Weg zur CO2-Neutralität

Yantai, China (ots/PRNewswire) - Von Gletscherschmelze und steigendem

Meeresspiegel bis hin zu immer extremeren Wetterereignissen - der Klimawandel

wird durch steigende CO?-Emissionen verursacht. Um den Ausstoß von

Treibhausgasen (THG) zu reduzieren, entwickelt sich die

Infrarot-Wärmebildtechnik zu einer praktischen Innovation, die unsichtbare

Wärmeverluste und betriebliche Ineffizienzen sichtbar macht. Vor diesem

Hintergrund hat Raytron hochempfindliche Infrarot-Wärmebildkameras auf den Markt

gebracht, um Kosten zu senken, die Sicherheit zu erhöhen und den Übergang zu

einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen Zukunft zu beschleunigen.



Wie kann die Infrarot-Wärmebildtechnik kostspielige Stromausfälle verhindern?





Überlastete oder defekte elektrische Geräte sind eine häufige Ursache für

ungeplante Ausfälle und katastrophale Zwischenfälle. Die fortschrittlichen

Infrarot-Wärmebildkameras von Raytron mit einem NETD-Wert von nur 30 mK und

einem 12-Mum-Infrarotdetektor liefern hochauflösende Wärmebilder, die Hotspots

und versteckte Fehler genau lokalisieren. Durch die frühzeitige Erkennung können

Ingenieure Schaltkreise neu konstruieren und gezielte Reparaturen planen,

wodurch plötzliche Ausfälle vermieden und die Energieeffizienz gesteigert

werden.



Wie kann die Wärmebildtechnik für die vorbeugende Wartung Risiken in Umgebungen

mit extrem hohen Temperaturen reduzieren?



In Kesseln, Drehrohröfen oder Stahlschmelzöfen versagen herkömmliche Sensoren

und eine manuelle Inspektion ist unmöglich. Die Hochtemperatur-Wärmebildkameras

von Raytron ermöglichen berührungslose Temperaturmessungen bis zu 1.000 °C und

erkennen automatisch erste Anzeichen von Verschleiß an Auskleidungen, wie z. B.

Ausdünnungen, Risse, Ausbuchtungen und Ablösungen. Durch die frühzeitige Warnung

der Bediener vor eskalierenden Störungen tragen die Wärmebildlösungen von

Raytron dazu bei, plötzliche Explosionen zu verhindern, wodurch die Sicherheit

des Personals erhöht und Emissionsspitzen reduziert werden.



Warum ist die Infrarot-Wärmebildtechnik für die Gebäudediagnose und

CO?-Reduzierung so wichtig?



Den globalen Klimadaten zufolge sind Gebäude die zweitgrößte Emissionsquelle der

Welt: Auf Wohngebäude entfallen 10,9 % und auf Gewerbegebäude 6,6 % des

weltweiten CO?-Ausstoßes. Die Vermeidung von Energieverlusten ist daher von

entscheidender Bedeutung. Die Infrarotkameras von Raytron für die

Gebäudediagnostik können große Gebäudeflächen in Sekundenschnelle scannen und so

Isolationslücken, Dachdefekte und undichte Stellen an Fenstern oder Türen

aufdecken. Sie erkennen auch Wärmeverluste durch beschädigte Rohre, Dampflecks

und ineffiziente HLK-Systeme. Diese Erkenntnisse ermöglichen eine gezielte

Nachrüstung, wodurch die Treibhausgasemissionen sowohl von neuen als auch von

älteren Gebäuden erheblich reduziert werden können.



Raytrons Vision für eine Netto-Null-Zukunft



Raytron ist ein weltweit führender Anbieter von Wärmebildtechnologien für die

Überwachung von Stromnetzen und die Steuerung industrieller Prozesse, die

Wartung von Photovoltaikanlagen und die Gebäudediagnostik. Indem Raytron

unsichtbare Wärmeverluste sichtbar macht, hilft es Unternehmen, effizienter und

verantwortungsbewusster zu arbeiten. Mit seinem Engagement für Innovation treibt

Raytron die Entwicklung der Wärmebildtechnik als Eckpfeiler zur Erreichung der

Klimaneutralität weiter voran.



Für weitere Informationen E-Mail: mailto:sales@raytrontek.com



Website: https://en.raytrontek.com/



LinkedIn: Raytron Technology Co. Ltd.



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/raytron-

ist-mit-bahnbrechender-infrarot-warmebildtechnologie-fuhrend-auf-dem-weg-zur-co2

-neutralitat-302535270.html



