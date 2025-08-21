    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Raytron ist mit bahnbrechender Infrarot-Wärmebildtechnologie führend auf dem Weg zur CO2-Neutralität

    Yantai, China (ots/PRNewswire) - Von Gletscherschmelze und steigendem
    Meeresspiegel bis hin zu immer extremeren Wetterereignissen - der Klimawandel
    wird durch steigende CO?-Emissionen verursacht. Um den Ausstoß von
    Treibhausgasen (THG) zu reduzieren, entwickelt sich die
    Infrarot-Wärmebildtechnik zu einer praktischen Innovation, die unsichtbare
    Wärmeverluste und betriebliche Ineffizienzen sichtbar macht. Vor diesem
    Hintergrund hat Raytron hochempfindliche Infrarot-Wärmebildkameras auf den Markt
    gebracht, um Kosten zu senken, die Sicherheit zu erhöhen und den Übergang zu
    einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen Zukunft zu beschleunigen.

    Wie kann die Infrarot-Wärmebildtechnik kostspielige Stromausfälle verhindern?

    Überlastete oder defekte elektrische Geräte sind eine häufige Ursache für
    ungeplante Ausfälle und katastrophale Zwischenfälle. Die fortschrittlichen
    Infrarot-Wärmebildkameras von Raytron mit einem NETD-Wert von nur 30 mK und
    einem 12-Mum-Infrarotdetektor liefern hochauflösende Wärmebilder, die Hotspots
    und versteckte Fehler genau lokalisieren. Durch die frühzeitige Erkennung können
    Ingenieure Schaltkreise neu konstruieren und gezielte Reparaturen planen,
    wodurch plötzliche Ausfälle vermieden und die Energieeffizienz gesteigert
    werden.

    Wie kann die Wärmebildtechnik für die vorbeugende Wartung Risiken in Umgebungen
    mit extrem hohen Temperaturen reduzieren?

    In Kesseln, Drehrohröfen oder Stahlschmelzöfen versagen herkömmliche Sensoren
    und eine manuelle Inspektion ist unmöglich. Die Hochtemperatur-Wärmebildkameras
    von Raytron ermöglichen berührungslose Temperaturmessungen bis zu 1.000 °C und
    erkennen automatisch erste Anzeichen von Verschleiß an Auskleidungen, wie z. B.
    Ausdünnungen, Risse, Ausbuchtungen und Ablösungen. Durch die frühzeitige Warnung
    der Bediener vor eskalierenden Störungen tragen die Wärmebildlösungen von
    Raytron dazu bei, plötzliche Explosionen zu verhindern, wodurch die Sicherheit
    des Personals erhöht und Emissionsspitzen reduziert werden.

    Warum ist die Infrarot-Wärmebildtechnik für die Gebäudediagnose und
    CO?-Reduzierung so wichtig?

    Den globalen Klimadaten zufolge sind Gebäude die zweitgrößte Emissionsquelle der
    Welt: Auf Wohngebäude entfallen 10,9 % und auf Gewerbegebäude 6,6 % des
    weltweiten CO?-Ausstoßes. Die Vermeidung von Energieverlusten ist daher von
    entscheidender Bedeutung. Die Infrarotkameras von Raytron für die
    Gebäudediagnostik können große Gebäudeflächen in Sekundenschnelle scannen und so
    Isolationslücken, Dachdefekte und undichte Stellen an Fenstern oder Türen
    aufdecken. Sie erkennen auch Wärmeverluste durch beschädigte Rohre, Dampflecks
    und ineffiziente HLK-Systeme. Diese Erkenntnisse ermöglichen eine gezielte
    Nachrüstung, wodurch die Treibhausgasemissionen sowohl von neuen als auch von
    älteren Gebäuden erheblich reduziert werden können.

    Raytrons Vision für eine Netto-Null-Zukunft

    Raytron ist ein weltweit führender Anbieter von Wärmebildtechnologien für die
    Überwachung von Stromnetzen und die Steuerung industrieller Prozesse, die
    Wartung von Photovoltaikanlagen und die Gebäudediagnostik. Indem Raytron
    unsichtbare Wärmeverluste sichtbar macht, hilft es Unternehmen, effizienter und
    verantwortungsbewusster zu arbeiten. Mit seinem Engagement für Innovation treibt
    Raytron die Entwicklung der Wärmebildtechnik als Eckpfeiler zur Erreichung der
    Klimaneutralität weiter voran.

    Für weitere Informationen E-Mail: mailto:sales@raytrontek.com

    Website: https://en.raytrontek.com/

    LinkedIn: Raytron Technology Co. Ltd.

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/raytron-
    ist-mit-bahnbrechender-infrarot-warmebildtechnologie-fuhrend-auf-dem-weg-zur-co2
    -neutralitat-302535270.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180457/6100994
    OTS: Raytron Technology Co., Ltd.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Raytron ist mit bahnbrechender Infrarot-Wärmebildtechnologie führend auf dem Weg zur CO2-Neutralität Von Gletscherschmelze und steigendem Meeresspiegel bis hin zu immer extremeren Wetterereignissen - der Klimawandel wird durch steigende CO?-Emissionen verursacht. Um den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) zu reduzieren, entwickelt sich die …