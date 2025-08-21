NFON AG: KI-gestütztes Wachstum im ersten Halbjahr überzeugt!
Die NFON AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Fortschritte mit einem Umsatzplus von 3,9 % und bedeutenden Erfolgen in der KI-Strategie.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- Anstieg des Gesamtumsatzes der NFON AG um 3,9 % auf 44,2 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025.
- Nicht wiederkehrende Umsätze stiegen signifikant um 19,9 % auf 2,9 Mio. EUR.
- Bereinigtes EBITDA erhöhte sich um 3,4 % auf 5,7 Mio. EUR.
- Die strategische Initiative NFON Next 2027 wird erfolgreich umgesetzt, mit Fokus auf KI-Innovationen und Partnerökosystem.
- Anpassung der Jahresprognose 2025 aufgrund verhaltener Investitionsbereitschaft und verzögerter Wachstumstreiber; erwartetes Umsatzwachstum nun zwischen 3 % und 5 %.
- Die 2024 akquirierte botario GmbH stärkt das KI-Portfolio und trägt wesentlich zum Wachstum bei.
Der nächste wichtige Termin, Finanzergebnis H1-2025, bei NFON ist am 21.08.2025.
Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im Minus.
-0,40 %
-4,62 %
-10,79 %
-7,46 %
-1,59 %
-33,40 %
-55,75 %
-67,88 %
ISIN:DE000A0N4N52WKN:A0N4N5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte