BARCLAYS stuft Nordea auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Nordea von 13,30 auf 11,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Namita Samtani

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,80

Kursziel alt: 13,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



