    CTS EVENTIM: Erfolgswelle reißt auch 2025 nicht ab!

    CTS EVENTIM setzt neue Maßstäbe im Ticketing: Umsatzrekorde und starkes Wachstum trotz Herausforderungen. CEO Schulenberg sieht in organischem Wachstum und Akquisitionen den Schlüssel zur Zukunft.

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
    • Segment Ticketing erreicht neue Allzeithochs bei Umsatz und Adjusted EBITDA.
    • Umsatzwachstum im Live Entertainment trotz anspruchsvollem Marktumfeld.
    • CEO Klaus-Peter Schulenberg betont die Stärke und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells durch organisches Wachstum und Akquisitionen.
    • Umsatz im 1. Halbjahr 2025 stieg um 7,6% auf 1,294 Milliarden Euro, Adjusted EBITDA blieb mit -0,8% stabil.
    • Integration von See Tickets und France Billet soll Synergien schaffen und positive Impulse für die Ergebnismarge setzen.
    • CTS EVENTIM ist Europas führender Ticketing-Anbieter und weltweit Nummer zwei, mit über 300 Millionen verkauften Tickets pro Jahr.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei CTS Eventim ist am 21.08.2025.

    Der Kurs von CTS Eventim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 92,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,33 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.965,37PKT (+0,13 %).


    CTS Eventim

    -7,33 %
    +2,60 %
    -3,96 %
    -12,29 %
    +21,92 %
    +77,06 %
    +179,63 %
    +232,63 %
    +1.842,98 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
