CTS EVENTIM: Erfolgswelle reißt auch 2025 nicht ab!
CTS EVENTIM setzt neue Maßstäbe im Ticketing: Umsatzrekorde und starkes Wachstum trotz Herausforderungen. CEO Schulenberg sieht in organischem Wachstum und Akquisitionen den Schlüssel zur Zukunft.
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
- Segment Ticketing erreicht neue Allzeithochs bei Umsatz und Adjusted EBITDA.
- Umsatzwachstum im Live Entertainment trotz anspruchsvollem Marktumfeld.
- CEO Klaus-Peter Schulenberg betont die Stärke und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells durch organisches Wachstum und Akquisitionen.
- Umsatz im 1. Halbjahr 2025 stieg um 7,6% auf 1,294 Milliarden Euro, Adjusted EBITDA blieb mit -0,8% stabil.
- Integration von See Tickets und France Billet soll Synergien schaffen und positive Impulse für die Ergebnismarge setzen.
- CTS EVENTIM ist Europas führender Ticketing-Anbieter und weltweit Nummer zwei, mit über 300 Millionen verkauften Tickets pro Jahr.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei CTS Eventim ist am 21.08.2025.
Der Kurs von CTS Eventim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 92,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,33 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.965,37PKT (+0,13 %).
-7,33 %
+2,60 %
-3,96 %
-12,29 %
+21,92 %
+77,06 %
+179,63 %
+232,63 %
+1.842,98 %
ISIN:DE0005470306WKN:547030
