Tonies Registered (A): Starkes Wachstum & optimistische 2025-Prognose!
Tonies SE zeigt 2025 beeindruckendes Wachstum und internationale Expansion, mit starken Zahlen in Nordamerika und weltweit, unterstützt durch strategische Investitionen und neue Führungskräfte.
- Tonies SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20,3 % auf 176,6 Mio. EUR, mit einem starken Wachstum in Nordamerika (+28,3 %) und im Rest der Welt (+76,4 %).
- Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 2,1 % positiv, trotz eines volatilen Marktumfelds, und es wurden Investitionen in neue Produkte und internationale Expansion getätigt.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von über 25 % auf Konzernebene und über 30 % in Nordamerika erwartet, mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 6,5 % und 8,5 %.
- Tonies hat seine Position als globaler Marktführer gefestigt, mit internationalen Umsätzen, die nun 60 % des Gesamtumsatzes ausmachen, und einer starken Marktdurchdringung in neuen Regionen wie Australien und Neuseeland.
- Der Umsatz mit Tonies stieg um 27,9 % auf 136,7 Mio. EUR, unterstützt durch lizenzierte Inhalte und eigene Marken wie "Sleepy Friends".
- Der Vorstand von Tonies wurde neu zusammengesetzt, um die globalen Wachstumsambitionen zu unterstützen, mit Hansjörg Müller als neuem CFO und Christoph Frehsee als Chief Revenue Officer.
