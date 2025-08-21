    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Der Erfolg von Merz auf der weltpolitischen Bühne

    • Merz will Deutschland als Führungsmacht etablieren.
    • Diplomatie allein reicht nicht für die Ukraine-Sicherung.
    • Truppenentsendung wird als Option in Betracht gezogen.

    WIEN (dpa-AFX) - Über eine künftige Rolle Deutschlands zur Sicherung der Ukraine schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":

    "Kanzler Friedrich Merz bringt sich stark und derzeit nicht ohne Erfolg auf der weltpolitischen Bühne ein und will Deutschland wieder als Führungsmacht etablieren. Diplomatischer Einsatz, so unverzichtbar er auch ist, wird alleine nicht reichen. Deutschland wird auch über eine Truppenentsendung nachdenken müssen und diese schwierige Aufgabe nicht seinen Partnern überlassen können."/oe/DP/zb



