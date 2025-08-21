Der Erfolg von Merz auf der weltpolitischen Bühne

WIEN (dpa-AFX) - Über eine künftige Rolle Deutschlands zur Sicherung der Ukraine schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":

"Kanzler Friedrich Merz bringt sich stark und derzeit nicht ohne Erfolg auf der weltpolitischen Bühne ein und will Deutschland wieder als Führungsmacht etablieren. Diplomatischer Einsatz, so unverzichtbar er auch ist, wird alleine nicht reichen. Deutschland wird auch über eine Truppenentsendung nachdenken müssen und diese schwierige Aufgabe nicht seinen Partnern überlassen können."/oe/DP/zb



