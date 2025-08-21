BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 65 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine positivere Sicht auf die Aktie, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Medizintechnikkonzern kämpfe seit dem Ende der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl von Problemen, die Wachstum und Margen belasteten. Der Experte verwies auf eine schwache Verbraucherstimmung, die volumenbasierte Beschaffung in China und die Auswirkungen der hohen Zinsen auf Investitionen in den USA. Die Ausrichtung auf eine Erholung in China sei ein wesentliches Hindernis für eine bessere Einschätzung der Aktie, die seit ihrem Hoch 2021 rund 80 Prozent an Wert verloren habe./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 42,82EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



