Gold 2025: Rekordpreise und starke Nachfrage – So profitieren Anleger jetzt!

Die UBS-Analysten identifizieren mehrere Risikofaktoren, die den Goldpreis stützen könnten, darunter makroökonomische Unsicherheiten in den USA, Fragen zur Unabhängigkeit der Federal Reserve, Bedenken hinsichtlich der Staatsfinanzen und geopolitische Spannungen. Diese Faktoren fördern die Tendenzen zur Entdollarisierung und die Käufe durch Zentralbanken. Die Bank empfiehlt Anlegern, Gold in einer Beimischung im mittleren einstelligen Prozentbereich in ihre Portfolios aufzunehmen.

Im Jahr 2025 zeigt sich Gold als eine besonders starke Anlageklasse, mit einem Anstieg von 27 Prozent seit Jahresbeginn, der das Edelmetall über Aktien, Anleihen, Währungen und sogar Bitcoin hebt. Laut einer Analyse der UBS wurde das Kursziel für Gold bis Ende März 2026 auf 3.600 US-Dollar je Unze angehoben, mit einer weiteren Prognose von 3.700 US-Dollar bis Ende Juni und September 2026. Für Ende 2025 bleibt das Ziel bei 3.500 US-Dollar.

Trotz einer engen Preisspanne für Gold in letzter Zeit, die durch schwache US-Arbeitsmarktdaten und geopolitische Konflikte beeinflusst wurde, erwarten die UBS-Analysten, dass die Risiken mittelfristig zu einem erneuten Preisanstieg führen werden. Besonders die hartnäckige Inflation in den USA, schwächeres Wachstum und eine mögliche Lockerung der Geldpolitik könnten die Attraktivität des zinsneutralen Edelmetalls erhöhen. Ein schwächerer US-Dollar und sinkende Realrenditen sind ebenfalls Faktoren, die Gold begünstigen.

Zusätzlich verzeichnet der World Gold Council im ersten Halbjahr die stärksten Zuflüsse in börsengehandelte Fonds seit 2010. Die UBS revidiert ihre Schätzung für die ETF-Nachfrage auf fast 600 Tonnen für das Gesamtjahr, anstatt der zuvor prognostizierten 450 Tonnen. Auch die Zentralbanken dürften weiterhin starke Käufe tätigen, wenn auch in etwas geringerem Umfang als im Vorjahr. Für 2025 wird ein Anstieg der weltweiten Nachfrage um drei Prozent auf 4.760 Tonnen prognostiziert, was den höchsten Stand seit 2011 darstellt.

Das größte Risiko für Gold könnte eine erneute Zinserhöhung durch die Federal Reserve darstellen. In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen bleibt Gold eine gefragte und potenziell lukrative Anlageoption für Investoren.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 3.340USD auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.