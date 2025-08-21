Palo Alto Networks: Quartalszahlen im Fokus – Analysten erwarten Rekordwachstum!

Wedbush hat sein "Outperform"-Rating bekräftigt und das Kursziel bei 225 US-Dollar belassen. Trotz eines jüngsten Kursrückgangs im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von CyberArk sehen die Analysten dies als "goldene Kaufgelegenheit". Sie sind überzeugt, dass die offiziellen Prognosen von Palo Alto die Erwartungen der Wall Street übertreffen werden. CEO Nikesh Arora verfolgt eine konsequente Plattform-Strategie, die darauf abzielt, bestehende Kunden stärker in die Gesamtplattform zu integrieren und das Annual Recurring Revenue (ARR) pro Kunde zu steigern. Langfristig strebt das Management ein Next-Generation-Security-ARR von 15 Milliarden US-Dollar bis 2030 an.

Palo Alto Networks steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal, und die Marktteilnehmer zeigen sich optimistisch. Am Montagnachmittag notierte die Aktie bei 152,34 Euro, was einem Anstieg von 0,63 Prozent entspricht. Die Analysten von Wedbush Securities erwarten, dass die Ergebnisse die Grundlage für weiteres Wachstum im Fiskaljahr 2026 legen werden. Sie bezeichnen Palo Alto als einen der bevorzugten Titel im Cybersecurity-Sektor für die kommenden 12 bis 18 Monate, insbesondere aufgrund der steigenden Nachfrage nach Plattformlösungen im Cloud-Bereich und einer zunehmenden Deal-Pipeline.

Für das abgelaufene Quartal erwartet Palo Alto ein Next-Generation-Security-ARR zwischen 5,52 und 5,57 Milliarden US-Dollar sowie Remaining Performance Obligations von 15,3 Milliarden US-Dollar. Zudem sehen die Analysten Chancen für Marktanteilsgewinne, insbesondere im Geschäft mit US-Behörden, was durch die Zunahme von Cyberangriffen begünstigt wird. Auch eine bevorstehende "Firewall-Refresh"-Welle könnte im zweiten Halbjahr 2025 neue Umsatzimpulse bringen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der KI-Produktsuite von Palo Alto, die als entscheidend für den Wettbewerb um moderne Sicherheitslösungen gilt. Die bevorstehende Übernahme von CyberArk wird als strategischer Schritt betrachtet, um die Plattformstrategie zu vervollständigen und das Wachstum nachhaltig zu stärken. Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,89 US-Dollar und Umsatzerlösen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal.

Insgesamt hat Palo Alto in den letzten Quartalen die Erwartungen übertroffen, was sich positiv auf die Aktienkurse auswirkt. Analysten sehen das Unternehmen als langfristigen Leader im Cybersecurity-Sektor, trotz möglicher Bewertungsrisiken und Margenspitzen.

Die Palo Alto Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 184,4EUR auf Nasdaq (21. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.