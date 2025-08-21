US-Dollar im Sinkflug: Fed-Zinssenkungen und geopolitische Unsicherheiten

Der Euro hat in diesem Jahr bereits um 13 Prozent gegenüber dem US-Dollar zugelegt, was als seltene Bewegung gilt. Marc Chandler, Chefstratege bei Bannockburn Global Forex, teilt diese Einschätzung und erwartet zwei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt in diesem Jahr. Er warnt, dass der Druck auf den Dollar steigen wird, je näher die Fed an einer Zinssenkung ist und je länger andere Zentralbanken pausieren. In seinem Basisszenario rechnet er mit einem Rückgang des Dollars um 5 Prozent, bei aggressiveren Zinsschritten könnte der Rückgang sogar 10 Prozent betragen.

Die Talfahrt des US-Dollars setzt sich fort, und die Ursachen sind vielschichtig. Zu Beginn des Jahres wurde der Dollar durch die unberechenbare Zollpolitik von Präsident Donald Trump unter Druck gesetzt. Aktuell steht die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) im Fokus, die als entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung des Greenbacks angesehen wird. Strategen erwarten, dass die Fed im September die Zinsen erneut senken wird, was den Dollar zusätzlich belasten könnte. Jens Nordvig, CEO von Exante Data, spricht von einem abrupten Trendwechsel und prognostiziert, dass der Dollar weiterhin schwächeln wird, jedoch in einem langsameren Tempo.

Der Dollar-Index liegt derzeit um 9,4 Prozent niedriger als im Vorjahr. Nordvig hebt hervor, dass der schwache Arbeitsmarkt die Fed zum Handeln zwingt. Im Juli wurden nur 73.000 neue Stellen geschaffen, und die Zuwächse der Vormonate wurden nach unten revidiert. Dies zwingt die Fed, entweder die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation zu berücksichtigen oder sich auf die steigende Arbeitslosigkeit zu konzentrieren.

Die Unsicherheit um die Personalie von Fed-Chef Jerome Powell verstärkt die Lage. Seine Amtszeit endet im Mai 2024, und Präsident Trump hat seine Drohung, ihn zu entlassen, zurückgenommen. Zudem deutet sich ein Machtkampf um die Unabhängigkeit der Notenbank an, da Trump Druck auf die Fed ausübt, um eine Zinssenkung zu erreichen. Die bevorstehenden Ereignisse, insbesondere das Notenbanktreffen in Jackson Hole, könnten entscheidende Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Fed geben.

Insgesamt bleibt die Situation angespannt, und die Entwicklungen in der Geldpolitik sowie die geopolitischen Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung des US-Dollars maßgeblich beeinflussen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1,165USD auf Forex (21. August 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.