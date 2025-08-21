Home Depot verfehlt Gewinnprognosen: Was bedeutet das für die Zukunft?

Home Depot, der größte Baumarkt der Welt, hat im zweiten Quartal 2023 sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Wall Street knapp verfehlt, jedoch die Jahresprognose bekräftigt. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 2,8 Prozent und einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze um etwa 1 Prozent für das Gesamtjahr. Im Quartal bis zum 3. August erzielte Home Depot einen Nettogewinn von 4,55 Milliarden US-Dollar, was 4,58 US-Dollar pro Aktie entspricht. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn bei 4,56 Milliarden US-Dollar oder 4,60 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg auf 45,28 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch leicht hinter den Analystenerwartungen von 45,36 Milliarden US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 4,68 US-Dollar ebenfalls unter der Prognose von 4,71 US-Dollar. Dies war das erste Mal seit Mai 2014, dass Home Depot bei beiden Kennzahlen hinter den Erwartungen zurückblieb.

Finanzvorstand Richard McPhail äußerte, dass das Unternehmen eine "Aufschubmentalität" bei Hausbesitzern spüre, die seit Mitte 2023 Renovierungen zurückstellen. Dennoch gibt es positive Anzeichen: Transaktionen über 1.000 US-Dollar stiegen um 2,6 Prozent, und zwölf von 16 Warenbereichen verzeichneten höhere Umsätze im Vergleich zum Vorjahr. Die monatliche Umsatzentwicklung zeigte eine kontinuierliche Verbesserung. McPhail betonte, dass die Zinsentwicklung in der Prognose für 2025 nicht berücksichtigt sei und dass das Unternehmen keine Veränderungen im Zinsumfeld oder in der Nachfrage nach Großprojekten erwarte. Der Fokus liegt zunehmend auf professionellen Kunden, die mittlerweile 55 Prozent des Umsatzes ausmachen.

Home Depot treibt seine Expansion durch Zukäufe voran, darunter die Übernahme von SRS Distribution für 18,25 Milliarden US-Dollar und die geplante Übernahme des Spezialdistributors GMS für rund 4,3 Milliarden US-Dollar, die bis Ende Januar abgeschlossen werden soll. Die US-Zollpolitik stellt jedoch eine Belastung dar, da Unsicherheiten über steigende Preise bestehen. Obwohl die meisten Importprodukte vor den neuen Maßnahmen eingeführt wurden, bleibt die Unsicherheit hoch.

Die Zahl der Kundentransaktionen sank im Quartal von 451 Millionen auf 446,8 Millionen, während der durchschnittliche Warenkorbwert von 88,90 auf 90,01 US-Dollar stieg. Die Aktie von Home Depot schloss bei 394,70 US-Dollar und liegt seit Jahresbeginn etwa 1,5 Prozent im Plus, bleibt jedoch hinter dem S&P 500 zurück, der im gleichen Zeitraum um fast 10 Prozent zulegte.

Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 401,7EUR auf NYSE (21. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.