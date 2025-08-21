NanoRepro AG: Potenzial für Kursverdopplung bis 2026 – Jetzt investieren!

Die NanoRepro AG, ein Unternehmen mit Sitz in Marburg, hat sich auf Point-of-Care-Diagnostik spezialisiert und bietet medizinische Schnelltests zur Eigenanwendung an. Nach einem Umsatzhoch während der COVID-19-Pandemie hat sich das Unternehmen strategisch neu ausgerichtet, um das organische Geschäft durch innovative Diagnostiklösungen auszubauen und in angrenzende Märkte zu expandieren. Dies geschieht durch Beteiligungen an anderen Unternehmen, darunter die Paedi Protect AG, die hochwertige dermatologische Produkte für Kinder anbietet, und die hyped about science GmbH, die sich auf Beauty-Tech und Nahrungsergänzungsmittel konzentriert.

Die GBC AG hat eine umfassende Analyse der NanoRepro AG veröffentlicht und empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 4,50 Euro bis Ende 2026. Dies entspricht einem signifikanten Upside-Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,53 Euro. Die Analysten prognostizieren für 2025 einen Umsatzanstieg auf 14,73 Millionen Euro, vor allem durch die Vollkonsolidierung der Paedi Protect AG, die voraussichtlich 10,5 Millionen Euro zum Umsatz beitragen wird. Für 2026 wird ein weiterer Anstieg auf 18,49 Millionen Euro erwartet, unterstützt durch das Wachstum der Paedi Protect AG und eine Erholung des Kerngeschäfts von NanoRepro.