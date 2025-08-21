NanoRepro AG: Potenzial für Kursverdopplung bis 2026 – Jetzt investieren!
Die NanoRepro AG, ein Unternehmen mit Sitz in Marburg, hat sich auf Point-of-Care-Diagnostik spezialisiert und bietet medizinische Schnelltests zur Eigenanwendung an. Nach einem Umsatzhoch während der COVID-19-Pandemie hat sich das Unternehmen strategisch neu ausgerichtet, um das organische Geschäft durch innovative Diagnostiklösungen auszubauen und in angrenzende Märkte zu expandieren. Dies geschieht durch Beteiligungen an anderen Unternehmen, darunter die Paedi Protect AG, die hochwertige dermatologische Produkte für Kinder anbietet, und die hyped about science GmbH, die sich auf Beauty-Tech und Nahrungsergänzungsmittel konzentriert.
Die GBC AG hat eine umfassende Analyse der NanoRepro AG veröffentlicht und empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 4,50 Euro bis Ende 2026. Dies entspricht einem signifikanten Upside-Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,53 Euro. Die Analysten prognostizieren für 2025 einen Umsatzanstieg auf 14,73 Millionen Euro, vor allem durch die Vollkonsolidierung der Paedi Protect AG, die voraussichtlich 10,5 Millionen Euro zum Umsatz beitragen wird. Für 2026 wird ein weiterer Anstieg auf 18,49 Millionen Euro erwartet, unterstützt durch das Wachstum der Paedi Protect AG und eine Erholung des Kerngeschäfts von NanoRepro.
Im Jahr 2024 erzielte NanoRepro einen Umsatz von 4,47 Millionen Euro, was einem Anstieg von 40,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatzwachstum wurde insbesondere durch die Produkte der Marke „ZuhauseTEST“ und eine erfolgreiche Partnerschaft mit der Drogeriemarktkette dm angetrieben. Die Integration der Paedi Protect AG soll mittelfristig internationalisiert werden, während die hyped about science GmbH eine Plattform für innovative Produkte im Bereich Hautpflege und Kaltplasma-Technologie schaffen wird.
Die GBC-Studie hebt die exzellente Eigenkapitalquote von 97,7 % und die hohe Liquidität von NanoRepro hervor, die eine solide finanzielle Basis für zukünftiges Wachstum bietet. Die Analysten erwarten, dass das Unternehmen im Jahr 2026 den operativen Break-even erreicht, unterstützt durch Skaleneffekte und eine Fokussierung auf margenstarke Produkte. Die strategische Neuausrichtung und die Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen positionieren NanoRepro gut für die kommenden Jahre, was die positive Bewertung der Aktie untermauert.
Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 1,640EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.