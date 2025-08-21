Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Ukraine-Konflikt im Fokus!

Die aktuelle Situation auf dem Ölmarkt wird stark von geopolitischen Spannungen und militärischen Konflikten beeinflusst. Nach einem Angriff der ukrainischen Armee auf die russische Ölpumpstation Nikolskoje im Gebiet Tambow, der zu einem vorübergehenden Stopp der Öllieferungen führte, wurden die Lieferungen über die russische Pipeline "Druschba" nach Ungarn wieder aufgenommen. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto äußerte sich dankbar für die schnelle Reparatur und forderte die Ukraine auf, die Pipeline nicht erneut anzugreifen, um Ungarn aus dem Konflikt herauszuhalten.

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen einen leichten Anstieg verzeichnet. Am Mittwoch kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 66,52 US-Dollar, was einem Anstieg von 76 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg auf 63,01 Dollar. Diese Preiserhöhungen sind teilweise auf einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA zurückzuführen, die um 6 Millionen Barrel auf 420,7 Millionen Barrel gesunken sind. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang von 0,9 Millionen Barrel gerechnet, was die Preise tendenziell stützt.