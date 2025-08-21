Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Ukraine-Konflikt im Fokus!
Die aktuelle Situation auf dem Ölmarkt wird stark von geopolitischen Spannungen und militärischen Konflikten beeinflusst. Nach einem Angriff der ukrainischen Armee auf die russische Ölpumpstation Nikolskoje im Gebiet Tambow, der zu einem vorübergehenden Stopp der Öllieferungen führte, wurden die Lieferungen über die russische Pipeline "Druschba" nach Ungarn wieder aufgenommen. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto äußerte sich dankbar für die schnelle Reparatur und forderte die Ukraine auf, die Pipeline nicht erneut anzugreifen, um Ungarn aus dem Konflikt herauszuhalten.
Die Ölpreise haben in den letzten Tagen einen leichten Anstieg verzeichnet. Am Mittwoch kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 66,52 US-Dollar, was einem Anstieg von 76 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg auf 63,01 Dollar. Diese Preiserhöhungen sind teilweise auf einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA zurückzuführen, die um 6 Millionen Barrel auf 420,7 Millionen Barrel gesunken sind. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang von 0,9 Millionen Barrel gerechnet, was die Preise tendenziell stützt.
Die Unsicherheit auf dem Ölmarkt bleibt jedoch hoch, insbesondere im Kontext des Ukraine-Kriegs. Trotz der Aussicht auf mögliche Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien gehen die Kämpfe weiter. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere die Rolle Russlands als bedeutender Ölförderer, haben die Marktstimmung belastet. US-Präsident Donald Trump hat zudem Druck auf die Ukraine ausgeübt und einen NATO-Beitritt sowie die Rückgabe der Krim als unrealistisch bezeichnet.
Insgesamt sind die Ölpreise seit Jahresbeginn um etwa 10 Prozent gefallen, was auf die volatile Zollpolitik der USA und die steigende Fördermenge des OPEC+-Ölverbunds zurückzuführen ist. Diese Faktoren, kombiniert mit den anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen und den damit verbundenen Unsicherheiten, sorgen für eine angespannt Lage auf dem Ölmarkt, die von den Anlegern genau beobachtet wird.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 67,17USD auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.
