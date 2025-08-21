Bayer erzielt Fortschritt im PCB-Rechtsstreit: Aktie reagiert positiv!

Im zweiten Quartal hatte Bayer bereits zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro für die Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat und PCB gebildet, wobei 1,2 Milliarden Euro für Glyphosat und 530 Millionen Euro für PCB vorgesehen waren. Die PCB-Streitfälle betreffen insbesondere die Vorwürfe von Gesundheitsschäden durch die Chemikalie im SVEC, wobei Kläger behaupten, dass PCB für Hirnschäden verantwortlich sei.

Bayer hat einen bedeutenden Schritt zur Beilegung seiner Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit der seit Jahrzehnten verbotenen Umweltchemikalie PCB gemacht. In einer Mitteilung vom Montag gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Grundsatzvereinbarung zur Beilegung aller PCB-Fälle im Zusammenhang mit dem Sky Valley Education Center (SVEC) getroffen hat, mit Ausnahme bereits ergangener Urteile zu Ungunsten des Unternehmens. Die finanziellen Auswirkungen dieser Vereinbarung sind durch Rückstellungen und Verbindlichkeiten abgedeckt, was zu einer leichten positiven Reaktion der Bayer-Aktie führte.

Die Probleme mit PCB und Glyphosat sind seit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto im Jahr 2018 durch Bayer, die über 60 Milliarden Dollar kostete, zu einem zentralen Thema für das Unternehmen geworden. Nach der Übernahme sah sich Bayer mit einer Welle von Klagen konfrontiert, die den Aktienkurs stark belasteten. Der Kurs fiel über Jahre hinweg, bevor er im April 2025 einen Tiefpunkt erreichte. Seitdem zeigt die Aktie Anzeichen einer Erholung, die durch die aktuellen Nachrichten über den bevorstehenden PCB-Vergleich weiter gestärkt wurde.

Bayer plant, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 weitgehend abzuschließen. Der neue CEO Bill Anderson hat eine Strategie zur Restrukturierung des Unternehmens eingeleitet, die auch Vergleiche mit Klägern umfasst, wenn diese aus Unternehmenssicht vorteilhafter sind als langwierige Prozesse. Analysten sehen in dem bevorstehenden PCB-Vergleich einen Fortschritt bei der Reduzierung der Haftungsrisiken, weisen jedoch auf die Bedeutung des Falls Erickson hin, der beim Obersten Gerichtshof des Bundesstaates Washington anhängig ist. In diesem Fall wird ebenfalls eine PCB-Belastung im SVEC thematisiert, die von Lehrern als Ursache für Hirnschäden angeführt wird. Die Entscheidung des Gerichts könnte weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Haftung von Bayer haben.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.