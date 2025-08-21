SFC Energy AG: Finanzbericht & 1,2 Mio. CAD Auftrag für Brennstoffzellen!

Zusätzlich zu dieser Bekanntmachung hat SFC Energy einen Folgeauftrag von Latium Technologies erhalten, der sich auf die Lieferung von EFOY Pro Brennstoffzellen und Methanol-Tankpatronen im Wert von 1,2 Millionen CAD bezieht. Latium Technologies, ansässig in Alberta, Kanada, nutzt die Brennstoffzellen in ihren autonomen Hybrid-CCTV-Sicherheitssystemen, die für netzferne Standorte konzipiert sind. Diese Systeme bieten eine 24/7-Überwachung von Baustellen und Industrieanlagen, die oft anfällig für Diebstahl und Vandalismus sind.

Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen, hat in einer Vorabbekanntmachung die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte angekündigt. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2025 wird am 26. August 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Diese Mitteilung erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy ergänzen die Solarenergie und gewährleisten eine kontinuierliche Stromversorgung, selbst bei ungünstigen Wetterbedingungen oder unzureichender Sonneneinstrahlung. Dies ermöglicht eine zuverlässige und emissionsarme Energieversorgung für die CCTV-Überwachungstürme von Latium, die in abgelegenen Gebieten eingesetzt werden. Der COO von SFC Energy, Hans Pol, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft und die Qualität der Brennstoffzellentechnologie des Unternehmens, die zur strategischen Expansion in den CCTV-Markt beiträgt.

Latium Technologies hebt hervor, dass die EFOY Pro Brennstoffzellen einen entscheidenden Beitrag zu ihrem Hybrid-Energiekonzept leisten, das eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an entlegenen Standorten ermöglicht. Die Kombination aus KI-gestützter Überwachung und nachhaltiger Energieversorgung stellt sicher, dass Sicherheitsrisiken frühzeitig erkannt und gemindert werden können.

SFC Energy AG hat sich als ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent etabliert und vertreibt weltweit über 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München und ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Partnerschaft mit Latium Technologies unterstreicht die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen, netzunabhängigen Lösungen im Bereich der Sicherheitsüberwachung und zeigt das Potenzial für weiteres Wachstum in diesem Sektor.

