Lufthansa kündigt Finanzberichte an: Wichtige Einblicke für Investoren!

Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird die Lufthansa auch ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht am 6. März 2026 in beiden Sprachen veröffentlichen. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Halbjahr (Q2) ist für den 4. August 2026 angesetzt. Diese Berichte sind für Investoren und Analysten von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung der Lufthansa bieten.

Die Deutsche Lufthansa AG hat am 19. August 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung, die über den EQS News-Service verbreitet wurde, informiert über die bevorstehenden Quartals- und Jahresfinanzberichte des Unternehmens. Die Lufthansa plant, ihren Quartalsfinanzbericht für das erste Halbjahr (Q1) am 6. Mai 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zu veröffentlichen. Der Bericht wird auf der Investor-Relations-Website der Lufthansa zugänglich sein. Ebenso wird der Quartalsfinanzbericht für das zweite Halbjahr (Q3) am 3. November 2026 veröffentlicht.

Parallel zu dieser Bekanntmachung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden, dass die Lufthansa nicht verpflichtet ist, Passagiere des Konkurrenten Condor zu Vorzugskonditionen ans Drehkreuz Frankfurt zu befördern. Diese Entscheidung stellt eine Bestätigung der rechtlichen Zulässigkeit der Kündigung von Sondervereinbarungen zwischen Lufthansa und Condor dar, die bereits Ende 2024 in Kraft trat. Condor sieht sich seitdem höheren Kosten für Lufthansa-Tickets gegenüber und hat seine Zubringerflüge nach Frankfurt angepasst. Lufthansa äußerte sich zufrieden über das Urteil und betonte, dass sie Condor weiterhin Zubringerflüge im Rahmen eines Interlining-Abkommens anbieten werde.

Die Entwicklungen rund um die Finanzberichte und die rechtlichen Auseinandersetzungen mit Condor zeigen die Herausforderungen und Chancen, mit denen die Lufthansa konfrontiert ist. Die Veröffentlichung der Finanzberichte wird von Investoren und Marktanalysten genau beobachtet, da sie entscheidende Informationen über die wirtschaftliche Stabilität und die strategische Ausrichtung des Unternehmens liefern. Die Lufthansa bleibt ein zentraler Akteur in der Luftfahrtbranche, und ihre Entscheidungen werden weiterhin Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Marktbedingungen haben.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 8,252EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.