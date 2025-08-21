Deutsche Telekom: Aktienrückkauf und US-Expansion – Alle Details hier!

Die täglichen Transaktionen umfassten 307.257 Aktien am 11. August zu einem Preis von 29,83 Euro, gefolgt von 290.322 Aktien am 12. August zu 30,07 Euro, und so weiter, bis zum 15. August, an dem 283.571 Aktien zu 30,79 Euro erworben wurden. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 4. Juli 2025 bis zum 15. August 8.807.424 Aktien zurückgekauft. Die Käufe wurden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt.

Die Deutsche Telekom AG hat am 18. August 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 11. bis 15. August 2025 erwarb die Deutsche Telekom insgesamt 1.456.166 Aktien. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie lag bei 30,2793 Euro, was zu einem Gesamtkaufpreis von 44.091.681 Euro führte.

Zusätzlich wurde am 19. August 2025 eine Gesamtstimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die neue Gesamtzahl der Stimmrechte der Deutschen Telekom AG nach § 41 WpHG bekannt gibt. Diese beträgt nun 4.905.190.213 Stimmrechte, ohne Mehrstimmrechte. Diese Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie die Kapitalstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens betreffen.

Die Deutsche Telekom AG, mit Sitz in Bonn, hat sich durch diese Maßnahmen strategisch positioniert, um ihre Marktanteile zu stärken und das Vertrauen der Investoren zu festigen. Der Aktienrückkauf ist ein gängiges Instrument, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, indem die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien reduziert wird, was potenziell zu einem Anstieg des Aktienkurses führen kann.

Darüber hinaus plant die Deutsche Telekom, ihre Präsenz im US-Markt durch die Übernahme von U.S. Internet im Rahmen ihrer Fiber-Push-Strategie zu erweitern. Diese Akquisition, die ab dem 2. September 2025 wirksam wird, zielt darauf ab, die Glasfaserangebote des Unternehmens in den USA zu stärken und die Kundenbasis zu erweitern. Diese Schritte unterstreichen die Wachstumsstrategie der Deutschen Telekom und ihr Engagement für die Verbesserung der Infrastruktur im digitalen Bereich.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 31,54EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.