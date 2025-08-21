Zalando: Baader Bank hebt Kaufempfehlung – Doch Kursziel sinkt auf 32 Euro!

Am Dienstag erlebten die Zalando-Aktien einen Aufschwung und erreichten den höchsten Stand seit fast zwei Wochen. Der positive Einfluss der neuen Kaufempfehlung der Baader Bank führte zu einem Anstieg von 4,1 Prozent auf 24,30 Euro. Trotz dieses kurzfristigen Anstiegs bleibt die Gesamtentwicklung der Zalando-Aktien im August negativ, mit einem Rückgang von 5,5 Prozent. Der längerfristige Abwärtstrend, der seit Februar anhält, ist weiterhin präsent.

Die Baader Bank hat die Aktien von Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, jedoch das Kursziel von 37 auf 32 Euro gesenkt. Diese Entscheidung wurde von Analyst Volker Bosse in einer am Montag veröffentlichten Studie begründet, in der er einen verbesserten Ausblick für das Unternehmen sowie Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von About You hervorhob. Die Akquisition von About You wird als strategischer Schritt angesehen, der Zalando eine starke Marktstellung im Online-Modehandel verleiht.

Analyst Bosse hebt hervor, dass die Übernahme von About You Zalando nicht nur eine verbesserte Marktposition, sondern auch neue Wachstumschancen bietet. Diese strategische Entscheidung könnte dem Unternehmen helfen, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten. Die Senkung des Kursziels auf 32 Euro spiegelt jedoch die Unsicherheiten wider, die nach wie vor im Markt bestehen, und deutet darauf hin, dass die Analysten vorsichtig bleiben.

Insgesamt zeigt die aktuelle Bewertung von Zalando, dass trotz der positiven Einschätzung durch die Baader Bank und der kurzfristigen Kursgewinne die langfristigen Herausforderungen nicht ignoriert werden können. Die Analysten scheinen optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Integration von About You, aber die Marktbedingungen und die bisherige Performance der Aktien werfen Fragen auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zalando durch die Übernahme von About You in eine stärkere Marktposition gelangt, jedoch die Unsicherheiten und der bestehende Abwärtstrend der Aktien nicht außer Acht gelassen werden sollten. Die Baader Bank hat mit ihrer neuen Kaufempfehlung ein Zeichen gesetzt, doch die gesenkte Kursprognose lässt Raum für Skepsis.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 24,36EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.