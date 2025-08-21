Intel-Aktie unter Druck: Staatliche Beteiligung sorgt für Unsicherheit!

Am Montag hat die Intel-Aktie nur kurzzeitig den Weg aus der Verlustzone gefunden und fiel schließlich um 3 Prozent auf 23,82 US-Dollar. Dies geschah im Kontext eines Berichts über mögliche Verhandlungen zwischen der US-Regierung und Intel über eine Beteiligung von etwa 10 Prozent an dem Chiphersteller. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte die US-Regierung zum größten Anteilseigner von Intel werden, was die Bemühungen des Unternehmens unterstützen würde, die Produktion in den USA auszubauen.

Die Gespräche über eine mögliche Staatsbeteiligung sind nicht neu; bereits seit dem 7. August äußerte sich US-Präsident Donald Trump mehrfach zu Intel, insbesondere nach Vorwürfen eines Senators, der dem Vorstandsvorsitzenden Lip-Bu Tan zu enge Beziehungen zu China vorwarf. In der Folge wurden erste Pläne über eine mögliche Beteiligung der Regierung an Intel bekannt. Die Gespräche könnten auch die Umwandlung von staatlichen Zuschüssen aus dem Chips Act in Eigenkapital umfassen. Intel hat insgesamt 10,9 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen erhalten, was ausreichen könnte, um die angestrebte Beteiligung zu finanzieren.