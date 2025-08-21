Intel-Aktie unter Druck: Staatliche Beteiligung sorgt für Unsicherheit!
Am Montag hat die Intel-Aktie nur kurzzeitig den Weg aus der Verlustzone gefunden und fiel schließlich um 3 Prozent auf 23,82 US-Dollar. Dies geschah im Kontext eines Berichts über mögliche Verhandlungen zwischen der US-Regierung und Intel über eine Beteiligung von etwa 10 Prozent an dem Chiphersteller. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte die US-Regierung zum größten Anteilseigner von Intel werden, was die Bemühungen des Unternehmens unterstützen würde, die Produktion in den USA auszubauen.
Die Gespräche über eine mögliche Staatsbeteiligung sind nicht neu; bereits seit dem 7. August äußerte sich US-Präsident Donald Trump mehrfach zu Intel, insbesondere nach Vorwürfen eines Senators, der dem Vorstandsvorsitzenden Lip-Bu Tan zu enge Beziehungen zu China vorwarf. In der Folge wurden erste Pläne über eine mögliche Beteiligung der Regierung an Intel bekannt. Die Gespräche könnten auch die Umwandlung von staatlichen Zuschüssen aus dem Chips Act in Eigenkapital umfassen. Intel hat insgesamt 10,9 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen erhalten, was ausreichen könnte, um die angestrebte Beteiligung zu finanzieren.
Die Intel-Aktie erlebte in der vergangenen Woche einen Anstieg von 23 Prozent, was den besten Wochengewinn seit Februar darstellt. Analysten der UBS haben die Aktie mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Neutral" belassen, da die genauen Modalitäten einer möglichen Beteiligung noch unklar sind. Es wird befürchtet, dass eine staatliche Beteiligung zu einer Verwässerung der Anteile bestehender Aktionäre führen könnte.
Die Unsicherheit über die genauen Pläne der US-Regierung und die Reaktionen des Marktes auf diese Entwicklungen könnten die Kursbewegungen von Intel in den kommenden Tagen stark beeinflussen. Während einige Investoren optimistisch sind und auf eine positive Wendung hoffen, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität des Unternehmens und der Herausforderungen, die es bei der Umsetzung seiner Produktionspläne in den USA zu bewältigen hat. Die Situation bleibt angespannt, und die Marktteilnehmer werden die Entwicklungen genau beobachten, um auf mögliche Veränderungen zu reagieren.
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,99 % und einem Kurs von 23,54USD auf Nasdaq (21. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
