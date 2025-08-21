Energiekontor AG: Investieren Sie in die Zukunft erneuerbarer Energien!

Energiekontor profitiert von der wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energien in Deutschland, wo mittlerweile über 50 Prozent des Stroms aus diesen Quellen stammen. Die Emission der Anleihe soll zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur des Unternehmens beitragen und insbesondere die Zwischenfinanzierung neuer Wind- und Solarprojekte in Deutschland sowie in den Märkten Großbritannien, Frankreich und Portugal unterstützen. Die aktuelle Projektpipeline umfasst insgesamt zwölf Gigawatt, wobei etwa ein Drittel auf Solar- und zwei Drittel auf Windprojekte entfallen. Für mehr als 1,2 Gigawatt liegen bereits Baugenehmigungen vor, und rund 450 Megawatt befinden sich derzeit im Bau oder haben den Financial Close erreicht.

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat am 19. August 2025 die Emission einer neuen nachhaltigen Unternehmensanleihe angekündigt. Diese Anleihe hat ein Zielvolumen von 15 Millionen Euro und richtet sich sowohl an institutionelle als auch an private Anleger. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 30. November 2025, wobei die Mindestzeichnungssumme bei 3.000 Euro liegt. Die Anleihe wird über eine Laufzeit von acht Jahren mit einem jährlichen Zinssatz von 5,5 Prozent verzinst.

Energiekontor betreibt bereits 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von etwa 444 Megawatt, die kontinuierliche Einnahmen aus dem Stromverkauf generieren. Zudem sind weitere 200 Megawatt in Bau, was die Gesamterzeugungskapazität des Eigenportfolios auf mindestens 650 Megawatt erhöhen wird. Diese stabile Einnahmequelle sorgt für finanzielle Sicherheit und unterstützt die Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Das Unternehmen, das seit fast 35 Jahren im Bereich erneuerbare Energien tätig ist, hat sich als Pionier in der Branche etabliert. Neben dem Hauptsitz in Bremen unterhält Energiekontor mehrere Büros in Deutschland sowie Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den USA. Bis heute hat das Unternehmen über 170 Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,5 Gigawatt realisiert, was einem Investitionsvolumen von über 2,3 Milliarden Euro entspricht.

Für detaillierte Informationen zur Anleihe und den damit verbundenen Risiken und Chancen steht ein Verkaufsprospekt zur Verfügung, der auf der Unternehmenswebsite einsehbar ist.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 47,35EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.