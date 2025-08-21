Focus Graphite: Neuer Vorstand und internationale Handelsmission in Sicht!

Rohac äußerte sich optimistisch über die Chancen Kanadas im Bereich kritischer Mineralien, insbesondere in der Graphitproduktion, die für die grüne Energiewende und nationale Sicherheitsanwendungen entscheidend ist. Jeff York, Gründer und Chairman von Focus Graphite, betonte die Bedeutung von Rohacs Erfahrung und Netzwerk für das Unternehmen.

Focus Graphite Inc., ein führender Entwickler von hochreinen Graphitprojekten in Québec, hat kürzlich bedeutende Veränderungen im Vorstand sowie eine bevorstehende internationale Handelsmission angekündigt. Am 18. August 2025 wurde Susan Rohac, eine erfahrene Führungskraft mit über 34 Jahren Erfahrung bei der Business Development Bank of Canada, in den Vorstand berufen. Sie ersetzt Robin Dow, der aus persönlichen Gründen ausscheidet. Rohac bringt umfangreiche Kenntnisse in der Unternehmensfinanzierung und der Skalierung industrieller Technologien mit, insbesondere im Bereich der Clean-Tech-Investitionen. Ihr Engagement für Umwelt- und Klimatechnologien wird als wertvoll für die strategische Ausrichtung von Focus Graphite angesehen.

Zusätzlich zur Vorstandsernennung wird Focus Graphite an der Canadian Critical Minerals Investment Forum teilnehmen, das vom 26. bis 30. August 2025 in Tokio, Japan, und Korea stattfindet. Diese internationale Handelsmission, organisiert von Natural Resources Canada, zielt darauf ab, Partnerschaften im Bereich kritischer Mineralien zu fördern. Focus Graphite ist eines von nur zwei kanadischen Graphitunternehmen, die an diesem Forum teilnehmen, und plant bilaterale Treffen mit potenziellen Partnern und Kunden.

Am 14. August 2025 besuchte das Unternehmen sein Projekt Lac Knife in Québec, wo es mit Vertretern der Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation (KOMIR) und der Stadt Fermont zusammentraf, um über den Fortschritt des Projekts zu informieren. Lac Knife gilt als eines der fortschrittlichsten Graphitprojekte Nordamerikas und soll eine zentrale Rolle in der Batterie- und Verteidigungsindustrie spielen.

In einem weiteren Update vom 20. August 2025 informierte Focus Graphite über den Fortschritt seines Patentantrags für innovative Anodenmaterialien, der als vielversprechend eingestuft wird. Das Unternehmen erwartet eine positive Entscheidung und sieht darin einen wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Position im Markt für Lithium-Ionen-Batterien.

Insgesamt positioniert sich Focus Graphite strategisch, um von der wachsenden Nachfrage nach kritischen Mineralien zu profitieren und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen zu reduzieren.

Die Focus Graphite Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,335EUR auf TSX Venture (20. August 2025, 21:55 Uhr) gehandelt.