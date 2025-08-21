HelloFresh: Analysten setzen auf Erholung trotz Wachstumszweifeln!
Die Privatbank Berenberg hat die Aktien von HelloFresh nach der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen mit „Buy“ eingestuft und ein Kursziel von 14 Euro festgelegt. Analyst Trion Reid äußerte in einer Studie, dass der Kochboxenhersteller die Geduld der Anleger auf die Probe stelle, da eine Rückkehr zu positivem Wachstum aus eigener Kraft erforderlich sei. Neben ungünstigen Währungsentwicklungen belaste auch der Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne des Unternehmens. Trotz dieser Herausforderungen glaubt Reid an die Möglichkeit eines zukünftigen Wachstums und hält die aktuelle Bewertung der Aktien für zu niedrig.
Die HelloFresh-Aktien haben sich nach einer schwierigen Börsenwoche, in der sie um etwa 30 Prozent gefallen waren, am Dienstag erholt und stiegen um 4,6 Prozent auf 7,88 Euro. Diese Erholung folgte auf eine Gewinnwarnung, die das Unternehmen aufgrund eines starken Euro und damit verbundener Herausforderungen im Geschäftsjahr ausgeben musste. Analysten weisen darauf hin, dass fast ein Viertel der HelloFresh-Aktien leer verkauft sind, was bedeutet, dass viele Anleger auf fallende Kurse spekulieren. Ein Anstieg des Aktienkurses könnte dazu führen, dass diese Anleger gezwungen sind, ihre Positionen zu schließen, was den Kurs weiter nach oben treiben könnte.
Kritiker äußern jedoch Bedenken hinsichtlich der langfristigen Wachstumsstrategie von HelloFresh. Einige Investoren sind der Meinung, dass das Unternehmen seit 2022 nicht mehr gewachsen ist und das Management wiederholt verspricht, dass der Wendepunkt in zwei Quartalen erreicht werden soll. Diese Versprechen werden als unglaubwürdig angesehen, insbesondere angesichts der aktuellen Herausforderungen im Markt. Die Kommunikation des Unternehmens mit den Investoren wird ebenfalls als unzureichend kritisiert, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung weiter untergräbt.
Ein zentrales Problem wird in der mangelnden Rechenschaftspflicht des Managements gesehen. Kritiker argumentieren, dass die Gründe für die Gewinnwarnung, wie ungünstige Wechselkurse, nicht die wahren Probleme des Unternehmens widerspiegeln. Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen wird als gesunken wahrgenommen, was sich negativ auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Investoren fordern eine bessere strategische Ausrichtung und eine transparentere Kommunikation, um das Vertrauen in die Marke und das Wachstumspotenzial von HelloFresh wiederherzustellen.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 7,914EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
