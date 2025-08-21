HelloFresh: Analysten setzen auf Erholung trotz Wachstumszweifeln!

Die Privatbank Berenberg hat die Aktien von HelloFresh nach der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen mit „Buy“ eingestuft und ein Kursziel von 14 Euro festgelegt. Analyst Trion Reid äußerte in einer Studie, dass der Kochboxenhersteller die Geduld der Anleger auf die Probe stelle, da eine Rückkehr zu positivem Wachstum aus eigener Kraft erforderlich sei. Neben ungünstigen Währungsentwicklungen belaste auch der Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne des Unternehmens. Trotz dieser Herausforderungen glaubt Reid an die Möglichkeit eines zukünftigen Wachstums und hält die aktuelle Bewertung der Aktien für zu niedrig.

Die HelloFresh-Aktien haben sich nach einer schwierigen Börsenwoche, in der sie um etwa 30 Prozent gefallen waren, am Dienstag erholt und stiegen um 4,6 Prozent auf 7,88 Euro. Diese Erholung folgte auf eine Gewinnwarnung, die das Unternehmen aufgrund eines starken Euro und damit verbundener Herausforderungen im Geschäftsjahr ausgeben musste. Analysten weisen darauf hin, dass fast ein Viertel der HelloFresh-Aktien leer verkauft sind, was bedeutet, dass viele Anleger auf fallende Kurse spekulieren. Ein Anstieg des Aktienkurses könnte dazu führen, dass diese Anleger gezwungen sind, ihre Positionen zu schließen, was den Kurs weiter nach oben treiben könnte.