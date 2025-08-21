Diginex kündigt 7:1 Aktiensplit und Übernahme für nachhaltige Innovation an!

Diginex Limited, ein Unternehmen, das sich auf RegTech-Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit spezialisiert hat, hat am 19. August 2025 einen Aktiensplit im Verhältnis 7:1 angekündigt. Dieser Split wird in Form von Gratisaktien durchgeführt, wobei jeder Aktionär, der am 5. September 2025 im Aktienregister eingetragen ist, für jede gehaltene Stammaktie sieben zusätzliche Aktien erhält. Die Ausgabe der Gratisaktien ist für den 8. September 2025 geplant. Ziel dieses Schrittes ist es, die Liquidität der Aktien zu erhöhen und sie für Anleger attraktiver zu machen. Nach der Ausgabe wird die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien entsprechend steigen, während der Nennwert der Aktien unverändert bleibt. Aktionäre müssen keine aktiven Schritte unternehmen, da die Anpassungen automatisch über ihre Brokerkonten erfolgen.

Zusätzlich gab Diginex am 18. August 2025 den Abschluss einer Übernahmevereinbarung mit Matter DK ApS bekannt, einem Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von ESG-Daten und Analyselösungen spezialisiert hat. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 13 Millionen US-Dollar, die durch die Ausgabe von Diginex-Stammaktien beglichen werden. Diese Aktien unterliegen einer Sperrfrist von 18 Monaten. Die Übernahme zielt darauf ab, Diginex' Portfolio durch die Integration von Matters Expertise in ESG-Datenanalyse und Reporting zu erweitern. Dies wird Diginex ermöglichen, umfassendere Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit anzubieten und den Anforderungen an die ESG-Berichterstattung besser gerecht zu werden.

Miles Pelham, Chairman von Diginex, äußerte sich optimistisch über die Übernahme und betonte, dass sie einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Position des Unternehmens im Bereich ESG-Daten darstellt. Niels Fibæk, CEO von Matter, erklärte, dass die Zusammenarbeit dazu beitragen wird, datengestützte Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Diginex, mit Hauptsitz in London, nutzt Technologien wie Blockchain, KI und maschinelles Lernen, um Unternehmen und Regierungen bei der Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu helfen. Die preisgekrönte ESG-Plattform des Unternehmens unterstützt zahlreiche globale Rahmenwerke und bietet umfassende Dienstleistungen, die von Wesentlichkeitsbewertungen bis hin zu ESG-Rating-Support reichen.

Die beiden Ankündigungen verdeutlichen Diginex' Engagement für Wachstum und Innovation im Bereich nachhaltiger Technologien und ESG-Daten.

Die Diginex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 48,00EUR auf Tradegate (21. August 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.