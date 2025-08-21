Voltabox AG: Dramatischer Anstieg der Stimmrechte durch Geraer Batterie-Dienst!

Die Voltabox AG, mit Sitz im Technologiepark 32 in Paderborn, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 52990067LXA0GDUGW094. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte führte. Der Mitteilungspflichtige, Martin Hartmann, geboren am 29. Oktober 1965, hat durch die Geraer Batterie-Dienst GmbH, die nun 24,51 % der Stimmrechte hält, eine signifikante Beteiligung an der Voltabox AG erlangt. Diese Schwellenberührung fand am 19. August 2025 statt. In der vorherigen Mitteilung lag der Stimmrechtsanteil bei 12,88 %.

Am 20. August 2025 veröffentlichte die Voltabox AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Die Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über bedeutende Veränderungen in der Aktionärsstruktur des Unternehmens.

Zusätzlich wird in der Mitteilung erwähnt, dass die Geraer Batterie-Dienst GmbH am 19. August 2025 insgesamt 2.300.000 Aktien von der EW-Trade AG und 150.000 Aktien von Herbert Büttner, dem beherrschenden Gesellschafter der EW-Trade AG, erworben hat. Diese Transaktionen haben die Stimmrechtsverhältnisse innerhalb der Voltabox AG erheblich verändert.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Stimmrechtsbestände. Der Gesamtstimmrechtsanteil von 24,51 % setzt sich aus 5.161.972 direkt gehaltenen Stimmrechten zusammen, während keine Instrumente im Sinne des WpHG vorhanden sind. Die letzte Mitteilung zu den Stimmrechten wies einen Anteil von 12,88 % aus, was die signifikante Zunahme der Beteiligung verdeutlicht.

Des Weiteren wird in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass der Mitteilungspflichtige, Martin Hartmann, weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Voltabox AG halten. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit der Geraer Batterie-Dienst GmbH in Bezug auf ihre Beteiligung an der Voltabox AG.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und bietet Investoren und Marktteilnehmern wichtige Informationen über die Veränderungen in der Eigentümerstruktur der Voltabox AG.

Die Voltabox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 7,48EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.