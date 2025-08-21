MFE verpasst Mehrheit bei ProSiebenSat.1: Was bedeutet das für die Medienlandschaft?

MFE, das von den Kindern des 2023 verstorbenen Silvio Berlusconi geleitet wird, verfolgt das Ziel, eine europäische Sendergruppe aufzubauen. Der Deal ist kartellrechtlich unbedenklich, da die Übernahme bereits 2023 von der Europäischen Kommission und 2024 von der Bundeswettbewerbsbehörde geprüft wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten, was zusätzliche regulatorische Anforderungen mit sich brachte.

Das italienische Unternehmen Media for Europe (MFE) hat in der Übernahmeoffensive um den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 die angestrebte Aktienmehrheit zum Stichtag am 13. August 2023 verfehlt. MFE hält derzeit etwa 43,6 Prozent der Anteile an ProSiebenSat.1 Media SE. Trotz dieser Niederlage setzen die Berlusconi-Kinder, die MFE besitzen, ihre Anteilekäufe fort. Aktionäre haben bis zum 1. September 2023 die Möglichkeit, ihre Aktien an MFE zu verkaufen, was eine Nachfrist darstellt.

Ende Juli 2023 hatte MFE sein Übernahmeangebot deutlich erhöht, was dazu führte, dass der Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 ihren anfänglichen Widerstand gegen die Übernahme aufgaben und den Aktionären das Angebot als "angemessen" empfahlen. Die Frist für das ursprüngliche Angebot endete am 13. August, und die nächste Bilanz wird am 4. September 2023 gezogen, um zu prüfen, ob MFE die angestrebte absolute Mehrheit erreicht hat.

In der Bieterschlacht um ProSiebenSat.1 hat auch der tschechische Finanzinvestor PPF ein Angebot unterbreitet, jedoch zuletzt keine Erhöhung vorgenommen. ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Gruppe der zweite große private Fernsehsender in Deutschland und betreibt bekannte Sender wie ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins sowie den Streamingdienst Joyn. Zu den populären Formaten gehören Shows wie "Germany's Next Topmodel" und "The Voice of Germany".

Die Berlusconi-Kinder haben bislang keine politischen Ambitionen geäußert, stehen jedoch weiterhin der von ihrem Vater gegründeten Partei Forza Italia nahe. Die Entwicklungen rund um die Übernahme von ProSiebenSat.1 könnten somit nicht nur Auswirkungen auf den Medienmarkt, sondern auch auf die politische Landschaft in Italien haben.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 7,928EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.