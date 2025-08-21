YOC AG: Starkes Umsatzwachstum trotz Herausforderungen – Jetzt investieren!

Die VIS.X-Plattform von YOC bleibt der zentrale Wachstumstreiber. Mit neuen Funktionen wie Attention Metrics und der Stärkung der Identity Intelligence durch neue Datenpartner hat das Unternehmen seine Position im programmatischen Premium-Segment erheblich verbessert. Rund ein Viertel des Konzernumsatzes stammt mittlerweile aus KI-optimierten Produkten, was die Differenzierung von Wettbewerbern unterstreicht.

Die YOC AG hat am 18. August 2025 ihren Halbjahresbericht veröffentlicht, der ein Umsatzwachstum von 10 % im Vergleich zum Vorjahr auf 17,1 Millionen Euro zeigt. Während der europäische Online-Werbemarkt stagnierte, konnte YOC im zweiten Quartal ein starkes Umsatzwachstum von 16,2 % erzielen, nachdem das erste Quartal mit nur 3 % zögerlich begann. Besonders bemerkenswert ist, dass die internationale Expansion, insbesondere die Gründung von YOC Sweden, maßgeblich zum Umsatzwachstum beigetragen hat. Die Erlöse im Heimatmarkt Deutschland stiegen um 10,8 %, während die internationalen Erlöse um 23 % zulegten.

Trotz des Umsatzwachstums war das operative Ergebnis (EBITDA) mit 0,5 Millionen Euro um 71 % niedriger als im Vorjahr, was auf temporäre Sondereffekte zurückzuführen ist. Diese umfassten Währungsverluste, höhere Kosten im Zusammenhang mit der Expansion nach Schweden und erhöhte Betriebskosten der VIS.X-Plattform. Das Management hat jedoch signalisiert, dass diese Herausforderungen nun überwunden sind und die Investitionen in Infrastruktur und Internationalisierung die Basis für nachhaltiges Wachstum legen.

Für das zweite Halbjahr erwartet YOC ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 % und bekräftigt die Jahresziele mit einem Umsatz zwischen 39 und 41 Millionen Euro sowie einem EBITDA von 5,5 bis 6,5 Millionen Euro. Analyst Ingo Schmidt von Montega AG bewertet die YOC-Aktie als „Kaufen“ mit einem Kursziel von 24 Euro, da das Unternehmen strategisch gut positioniert ist, um in einem herausfordernden Marktumfeld weiteres Wachstum zu generieren. Trotz der allgemeinen Marktsituation, die von Gewinnwarnungen und Kursverlusten geprägt ist, bietet sich für Investoren auf dem aktuellen Kursniveau eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

Insgesamt zeigt YOC AG, dass sie trotz temporärer Herausforderungen auf einem soliden Wachstumspfad bleibt und ihre Innovationskraft im digitalen Werbemarkt unter Beweis stellt.

