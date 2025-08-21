Revolution im Finanzsektor: CBMT-Initiative für digitale Transaktionen gestartet!

Die CBMT-Initiative ist ein innovatives Projekt, das die digitale Abwicklung von Transaktionen zwischen Unternehmen revolutionieren soll. Durch den Beitritt zu dieser Initiative möchten UDPN, G+D und GFT die Integration neuer Geschäftsprozesse mit einer reibungslosen Zahlungsabwicklung fördern, insbesondere im Kontext von Industrie 4.0. Ein bereits durchgeführter Proof of Concept hat das Potenzial der Initiative unter realen Bedingungen demonstriert, wobei führende Banken wie DZ Bank, Unicredit und Commerzbank sowie Industrieunternehmen wie Siemens und BASF beteiligt waren.

Am 19. August 2025 gaben die Unternehmen Universal Digital Payment Network (UDPN), Giesecke+Devrient (G+D) und GFT Technologies (GFT) ihren Beitritt zur CBMT-Initiative (Commercial Bank Money Token) bekannt. Diese Initiative zielt darauf ab, tokenisiertes Geschäftsbankgeld auf Basis von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) bereitzustellen, um sichere und effiziente Transaktionen zwischen Unternehmen zu ermöglichen. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung in der Wirtschaft wächst die Nachfrage nach sicheren, skalierbaren und regulatorisch konformen Finanzlösungen.

Die technologische Grundlage der CBMT-Lösung umfasst fortschrittliche Technologien der drei Unternehmen, darunter Onboarding- und Interoperabilitätsdienste sowie DLT-basierte Lösungen. Dies ermöglicht es Geschäftsbanken und Industrieunternehmen, einfach in das CBMT-Ökosystem einzutreten und es zu nutzen. Die Initiative testet konkrete Anwendungsfälle, wie etwa „Delivery versus Payment“ in Lieferketten, grenzüberschreitende Transaktionen und IoT-Zahlungen.

Ein zentrales Ziel der Initiative ist die breitere Einführung von tokenisiertem Geschäftsbankgeld, um die Effizienz und Funktionalität im Finanzsektor zu steigern. Die Arbeitsgruppe plant, neue Bank- und Unternehmenspartner zu identifizieren, um das Netzwerk weiter auszubauen. Experten betonen, dass tokenisierte Einlagen und Stablecoins die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und IoT-Zahlungen unterstützen werden.

Abbas Albasha von G+D und Florian Becker von GFT unterstreichen die Bedeutung der CBMT-Initiative für die digitale Transformation des Finanzsektors. Die Initiative soll eine Plattform für die nahtlose Ausgabe und Verwaltung tokenisierter Einlagendienste bieten und somit das Finanzökosystem sicherer und effizienter gestalten. Die Zusammenarbeit der drei Unternehmen markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer modernen, digitalen Finanzinfrastruktur.

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 17,26EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.