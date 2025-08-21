K+S-Aktien im freien Fall: Analysten senken Kursziel auf 11 Euro!

Bray hebt hervor, dass trotz einer möglichen kurzfristigen Steigerung der Düngernachfrage durch eine Ausweitung der Maisanbauflächen in den USA, die insgesamt höheren Produktionsmengen die Preise drücken und die Profitabilität der Landwirte beeinträchtigen könnten. Dies werde voraussichtlich auch negative Auswirkungen auf K+S haben, da niedrigere Kalipreise in den kommenden zwei Jahren den Druck auf die Unternehmensgewinne erhöhen werden.

Die Aktien des Düngemittelherstellers K+S stehen nach einem dramatischen Rückgang in den letzten zwei Monaten erneut unter Druck. Am Mittwoch fiel der Kurs um fast vier Prozent auf unter 12 Euro, was den tiefsten Stand seit Anfang April markiert. Insgesamt hat die Aktie seit ihrem Höchststand von über 17 Euro vor zwei Monaten etwa 30 Prozent an Wert verloren. Die Berenberg Bank hat ihre Einschätzung für K+S von „Buy“ auf „Sell“ herabgestuft und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Bray begründet diese Entscheidung mit der Erwartung, dass die Preise für Agrarprodukte ab dem kommenden Jahr überwiegend sinken werden.

Die Probleme von K+S sind nicht neu. Nach einem schwachen zweiten Quartal erlebte die Aktie Ende Juli einen weiteren Rückgang von über zehn Prozent, was sie unter die 200-Tage-Durchschnittslinie fallen ließ – ein Indikator für den langfristigen Trend. Analyst Bray äußert Bedenken, dass die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (EBITDA) für das kommende Jahr und insbesondere für 2027 zu optimistisch sind, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens verstärkt.

Die aktuelle Marktsituation und die gesenkte Bewertung durch Berenberg werfen Fragen zur strategischen Ausrichtung von K+S auf. Kritiker im Markt bemängeln das Management und die Unternehmensführung, die ihrer Meinung nach nicht in der Lage sind, die Herausforderungen zu bewältigen. Die Diskussion über die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von K+S wird durch die drohende Konkurrenz durch Unternehmen wie BHP, die eigene Produktionskapazitäten aufbauen, weiter angeheizt.

Insgesamt bleibt die Zukunft von K+S ungewiss, und die Anleger zeigen sich besorgt über die anhaltenden Herausforderungen und die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einem sich verändernden Marktumfeld zu behaupten.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 11,71EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.