STRATEC SE: Umsatzwachstum trotz EBIT-Rückgang – Ausblick bleibt optimistisch!

Im ersten Halbjahr 2025 konnte STRATEC im Bereich der molekulardiagnostischen Systeme eine Stabilisierung der Nachfrage beobachten, während der Umsatz mit Systemen leicht unter dem Vorjahresniveau lag. Besonders positiv war das Umsatzwachstum im Bereich Entwicklungs- und Dienstleistungen, das währungsbereinigt um 20,5 % auf 28,8 Millionen Euro anstieg. Die Bruttomarge blieb mit 26,9 % nahezu stabil, was auf eine effiziente Kostenkontrolle hinweist.

Die STRATEC SE hat am 19. August 2025 die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht und dabei einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 5,8 % auf 118,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr bekannt gegeben. Trotz dieses Umsatzwachstums verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der adjustierten EBIT-Marge auf 7,2 % (H1/2024: 8,8 %), was hauptsächlich auf negative Währungseffekte zurückzuführen ist. Der Konzernumsatz im zweiten Quartal 2025 betrug 58,2 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang von 1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Vorstandsvorsitzende Marcus Wolfinger äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Er erwartet, dass die EBIT-Marge im Gesamtjahr zwischen 10 % und 12 % liegen wird, unterstützt durch eine zunehmende Skalierung und höhere Ergebnisbeiträge aus Entwicklungsumsätzen. STRATEC bestätigt seine Prognose für 2025, die ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich vorsieht.

Die Unternehmensführung plant, in der zweiten Jahreshälfte eine Steigerung der Systemverkäufe zu realisieren, was positive Skaleneffekte mit sich bringen sollte. Trotz der Herausforderungen durch geopolitische Konflikte und die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie bleibt das Unternehmen zuversichtlich, dass es seine Jahresziele erreichen kann.

STRATEC investiert weiterhin in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, mit einem geplanten Investitionsvolumen von 8 % bis 10 % des Umsatzes für 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 1.416 Mitarbeiter, was einen Rückgang von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, bedingt durch Kapazitätsanpassungen und Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung.

Insgesamt zeigt STRATEC eine positive Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld und bleibt auf Kurs, um die gesetzten Jahresziele zu erreichen.

