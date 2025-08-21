DocMorris: Umsatzsprung trotz Verlusten – E-Rezepte boomen!

Analysten hatten höhere Erwartungen an den Umsatz und die Gewinnzahlen, was zu einer gewissen Enttäuschung führte. Insbesondere das Wachstum im E-Rezept-Bereich fiel hinter den Prognosen zurück. Dennoch zeigt sich das Unternehmen optimistisch und rechnet mit einer weiteren Beschleunigung des Wachstums, unterstützt durch vollere Warenkörbe und steigende Wiederbestellraten. Ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs, das Rezept-Boni erlaubt, könnte zudem die Wettbewerbsposition von DocMorris stärken.

Die Versandapotheke DocMorris hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 572,1 Millionen Franken erzielt, was einem Anstieg von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Lokalwährungen betrug das Wachstum sogar 10,2 Prozent. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im Bereich der E-Rezepte, wo der Umsatz um 40,5 Prozent auf 109,7 Millionen Franken gestiegen ist. Trotz dieser positiven Entwicklungen verzeichnete das Unternehmen weiterhin Verluste: Der bereinigte EBITDA lag bei minus 28,8 Millionen Franken, während der Nettoverlust auf 61,6 Millionen Franken anstieg, verglichen mit einem Verlust von 37,9 Millionen Franken im Vorjahr.

Die hohen Verluste werden vor allem auf hohe Vorlaufkosten für Marketingmaßnahmen, wie eine TV-Kampagne, zurückgeführt. Das Management betont jedoch, dass im zweiten Quartal strukturelle Verbesserungen erkennbar waren, die sich im weiteren Verlauf des Jahres fortsetzen sollen. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert, mit einem angestrebten Umsatzwachstum von über 10 Prozent und einem bereinigten EBITDA zwischen minus 35 und minus 55 Millionen Franken.

Zusätzlich zu den finanziellen Ergebnissen hat DocMorris auch neue digitale Angebote eingeführt, darunter einen KI-basierten Assistenten, der den Kunden ein integriertes Gesundheitserlebnis bieten soll. Der Bereich TeleClinic verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von über 150 Prozent und wird zunehmend Teil der regulären Gesundheitsversorgung in Deutschland.

Insgesamt bleibt DocMorris auf Kurs, um seine mittelfristigen Ziele zu erreichen, die jährliche Wachstumsraten von rund 20 Prozent und eine EBITDA-Marge von etwa 8 Prozent vorsehen. Trotz der Herausforderungen im ersten Halbjahr zeigt das Unternehmen eine klare Strategie zur Verbesserung seiner Marktposition und zur Schaffung eines umfassenden Gesundheitsökosystems.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 7,37EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.