Das Spiel selbst war für den BVB alles andere als überzeugend. Trotz des knappen Sieges gegen den Drittligisten war die Leistung der Dortmunder besorgniserregend. In einem emotionalen Revierderby vor 19.300 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße war es der Torwart Gregor Kobel, der mit mehreren entscheidenden Paraden den Rückstand verhinderte. Der einzige Treffer des Spiels fiel in der 79. Minute durch Serhou Guirassy, der nach einem Systemwechsel von Kovac als einzige Spitze agierte.

Niko Kovac, der Trainer von Borussia Dortmund, zeigte sich nach dem DFB-Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen (1:0) sichtlich verärgert über ein grobes Foul von Kelsey Owusu an seinem Spieler Yan Couto. Kovac bezeichnete das Einsteigen als "fahrlässig" und "grobe Fahrlässigkeit", was die Sorgen um Coutos Gesundheit verstärkte. Der Außenbahnspieler musste nach dem Spiel mit einer Trage vom Platz gebracht werden, und es besteht die Möglichkeit eines längeren Ausfalls. Kovac äußerte die Hoffnung, dass es sich nur um eine starke Prellung handelt, während Couto in der Kabine mit einem Eisbeutel behandelt wurde.

Die Partie begann mit einer Schweigeminute für den verstorbenen ehemaligen Fußball-Weltmeister Frank Mill, der für beide Vereine gespielt hatte. Dortmund startete zwar besser, konnte jedoch keine klaren Chancen herausspielen. Im Laufe des Spiels fand Essen, unterstützt von den leidenschaftlichen Fans, besser ins Spiel und stellte die Dortmunder Abwehr vor Herausforderungen.

Kovac nahm erst spät Wechsel vor, als er Jobe Bellingham und Julian Brandt einwechselte, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Trotz des knappen Sieges war die allgemeine Stimmung im BVB-Lager angespannt, da die Mannschaft vor dem Start in die Bundesliga-Saison nicht in Bestform zu sein schien.

Zusätzlich äußerten sich sowohl Kovac als auch Sportdirektor Sebastian Kehl kritisch zu Owusus Foul, wobei Kehl von einer "klaren Roten Karte" sprach und das Foul als "brutal" bezeichnete. Diese Vorfälle werfen Fragen zur Disziplin und zur sportlichen Entwicklung des BVB auf, insbesondere unter Kovacs Führung, die von einigen als nicht ausreichend für die Ambitionen des Vereins angesehen wird.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,67EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.